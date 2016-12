Fico: Aktivity SaS sú útokom proti baníctvu

Ide podľa neho o politicky cielený útok so zámerom vytvoriť v spoločnosti sociálne napätie. SaS podala v súvislosti so spustením prevádzky tretieho bloku trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.

„Chcem veľmi ostro a principiálne odmietnuť útoky politickej strany SaS a bratislavskej kaviarne na baníctvo a hutníctvo. Táto politická strana atakuje výrobu elektrickej energie v treťom bloku nováckej elektrárne, ktorý musel byť naštartovaný, pretože Slovenské elektrárne si neplnili záväzky voči Hornonitrianskym baniam,“ povedal Fico po rokovaní s generálnym riaditeľom baní Petrom Čičmancom. "Na rozdiel od liberálov a bratislavskej kaviarne budem vždy trvať na tom, že tradícia baníctva na hornej Nitre musí byť zachovaná, pokiaľ tu budú primerané zásoby a primerané ekonomické podmienky na ťažbu hnedého uhlia,“ dodal predseda vlády oblečený v baníckej uniforme. Zdôraznil, že v Hornonitrianskych baniach pracuje 4200 ľudí.

Opozičná strana SaS podala v piatok v súvislosti s prevádzkou tretieho bloku elektrární v Novákoch trestné oznámenie pre negatívny vplyv na zdravie ľudí a životné prostredie, ktoré so sebou spaľovanie uhlia v bloku B3 prináša. Podľa jej poslancov prebieha bez potrebných osvedčení zrejme aj samotné podnikanie Hornonitrianskych baní v oblasti výroby a predaja elektriny. Podľa SaS je tretí blok opäť v prevádzke, aj keď nikdy nesplnil a neplnil nové emisné limity, nebola na ňom vykonaná žiadna úprava, k jeho opätovnému spusteniu nebolo žiadne konanie a neexistujú povolenia. Slovenské elektrárne ho z tohto dôvodu koncom minulého roka odstavili.

Podľa Slovenských elektrární, ktoré vlastnia tepelnú elektráreň v Novákoch, sa elektrina v treťom bloku nevyrába, prebiehajú v ňom testovania zariadení v réžii Hornonitrianskych baní. Ich generálny riaditeľ Peter Čičmanec tvrdí, že blok majú k dispozícii len na prevádzkovú skúšku na štyri mesiace s cieľom hľadať náhradný prevádzkový zdroj, ktorý by plnil emisné limity Európskej únie. Tento náhradný zdroj by bol k dispozícii v prípade výpadku prvého alebo druhého bloku. Podľa Čičmanca je tento prevádzkový pokus v súlade s legislatívou. Naštartovanie tretieho bloku baniam pomohlo znížiť zásoby neodobratého uhlia. Predseda vlády Robert Fico bude s vedením Hornonitrianskych baní a ďalšími partnermi rokovať aj v pondelok, problém by mal byť podľa neho uzatvorený do konca budúceho týždňa.