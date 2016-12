Wizz Air začal lietať z Bratislavy aj do Kyjeva

Lety do hlavného mesta Ukrajiny zabezpečuje dvakrát týždenne, v utorok a sobotu. Po leteckom spojení do macedónskeho Skopje ide zatiaľ o druhú linku Wizz Air-u z hlavného mesta Slovenska. Prvý prílet z Kyjeva do Bratislavy mal obsadenosť 171 cestujúcich, na odlet z Bratislavy do Kyjeva sa registrovalo 177 pasažierov. Lety sú prevádzkované lietadlami typu Airbus A320 s kapacitou 180 miest na sedenie. Lietadlo odlieta z letiska Kyjev – Žuljany.

„V marci spustil Wizz Air svoju prvú linku z Bratislavy do Skopje a teraz oznamujeme otvorenie nového leteckého spojenia s hlavným mestom Ukrajiny, Kyjevom,“ informovala ri­aditeľka komunikácie spoločnosti Wizz Air Tamara Vallois.

„Wizz Air potvrdzuje svoj záväzok voči Slovensku a rozširovaním svojej siete leteckých spojení napomáha k rozvoju turizmu aj obchodných vzťahov medzi krajinami,“ uviedla Vallo­is. Priame letecké spojenie z bratislavského letiska do Kyjeva a späť sa obnovuje po troch rokoch.„Po ukončení prevádzkovania letov spoločnosťou Air Onix na uvedenej trase v decembri 2013 sme si boli vedomí toho, že hlavné mesto Slovenska potrebuje mať priame letecké spojenie s hlavným mestom susediacej Ukrajiny,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Ivan Trhlík.

V roku 2017 bude Wizz Air prevádzkovať spolu päť pra­videlných liniek z Bratislavy. Okrem Skopje a Kyjeva bude od 10. marca lietať do rumunského mesta Kluž - Napoca (Koložvár) dvakrát týždenne, od 27. marca do Tuzly v Bosne a Hercegovine trikrát týždenne a od 30. júna pridá linku do poľskej Varšavy so štyrmi letmi týždenne.