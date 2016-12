V Európe vzniká najväčší mediálny dom

Transakciou takmer za dvanásť miliárd libier sa však budú ešte zaoberať britskí regulátori, ktorí sa obávajú, že 21st Century Fox získa príliš silný vplyv nad médiami na ostrovoch. Murdoch totiž vlastní napríklad aj denníky Times a bulvárny The Sun.

Práve naposledy menovaný denník sa ostro zasadzoval za vystúpenie Veľkej Británie z Európskej únie, čo nakoniec voliči v prelomovom referende aj tesnou väčšinou schválili. Teraz sa Londýn snaží pripraviť na dôsledky tzv. brexitu, ktorý môže krajinu vyjsť na desiatky miliárd libier.

Murdochova spoločnosť 21st Century Fox, ktorá vlastní americké káblové siete Fox News a FX, vysielací kanál Fox a veľké Hollywoodske filmové štúdio, prevzatím získa distribútora v Európe. Pôsobí napríklad aj v Nemecku, Rakúsku či Taliansku.

Fox bola súčasťou Murdochovej skupiny News Corporation, ktorá sa už pred piatimi rokmi usilovala o kúpu celej vtedajšej firmy BskyB, ktorá sa neskôr premenovala na Sky. Od tohto zámeru však ustúpila pre škandál okolo odpočúvaní, ktoré praktizoval bulvárny týždenník News of the World z Murdochovej skupiny. News Corporation sa v roku 2013 rozdelila do dvoch samostatných spoločností – vydavateľská časť si ponechala názov News Corporation, zábavná časť dostala meno 21st Century Fox.

Karen Bradleyová, ktorá má v britskej vláde na starosti kultúru, bude musieť ešte pred Vianocami rozhodnúť, či prevzatie Sky nie je v rozpore s verejným záujmom. O celej veci zrejme nakoniec bude rozhodovať úrad Ofcom, ktorý má na starosti dohľad nad mediálnym trhom a mal by rozhodnúť, či toutou akvizíciou nezíska Murdochova mediálna skupina až príliš silný vplyv nad britskými médiami. Niektorí pozorovatelia však upozorňujú, že tento vplyv už má aj teraz, pretože jeho syn James Murdoch je generálnym riaditeľom 21st Century Fox a zároveň predsedom predstavenstva firmy Sky. V nej vlastnil takmer 40 percent akcií a po necelom týždni rokovaní sa mu podarilo presvedčiť zvyšných akcionárov, aby sa zbavili svojho podielu práve v prospech Sky.

Dohoda ohodnocuje každú akciu Sky na 10,75 libry, čo bolo takmer 40 percent nad záverečnou cenou na burze deň pred predložením návrhu na spojenie. Táto suma tak celú firmu ohodnocuje na 18,5 miliardy libier.