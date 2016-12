Vianočné stromčeky ako zrkadlo vkusu a prosperity

Dávno sa minuli časy, keď smriečok či borovica stáli pár desiatok korún. Stromčeky pochádzali z prerezávok v štátnych lesoch, nepestovali sa cielene na plantážach, ako dnes, ale neboli ani drahé. Tohtoročné ceny vianočných stromčekov štartujú zväčša pri 10 až 15 eurách za kus pri sto- až stopäťdesiatcen­timetrových stromčekoch. Čím sú urastenejšie, tým sú drahšie.

Ľudia neľutujú investovať do pôvabu vianočných jedličiek. Jednak chcú urobiť radosť deťom, jednak sú Vianoce obdobím veľkých rodinných návštev a vianočný strom ukazuje vkus i prosperitu domácnosti. Skúsenosť predavačov jedného z veľkých obchodných centier v Bratislave hovorí, že medzi najpredávanejšie patria prekvapujúco nie stromčeky strednej cenovej skupiny, ale najviac sa míňajú plantážové Nordmanove jedle buď po 15 eur, alebo potom stromčeky v rozmedzí od 41 do 65 eur.

Bratislava, najbohatšie slovenské mesto, samozrejme, nemusí byť normou pre správanie všetkých obyvateľov krajiny. Na hornatom vidieku ľudia nakupujú stromčeky z obecných a urbárskych lesov, kde býva cena podstatne nižšia ako v bohatých sídlach. Lenže aj veľké obchodné centrá sú vynachádzavé a cenovo ústretové.

Reťazec známy predajom nábytku ponúka stromčeky po 20 eur, ale len pre majiteľov klubovej karty. Tým poskytuje 10-eurový bonus na nákup tovaru po Novom roku. Väčšinou sú v predaji menšie stromčeky, ale vždy ráno po otvorení areálu sa nájdu v ponuke aj vyše dvojmetrové krásavce. Na pekný stromček treba mať šťastie.

Stromčeky predávajú aj mnohé záhradné centrá, ktoré sa nachádzajú nielen v mestách, ale aj obciach s búrlivou bytovou výstavbou. V Malinove neďaleko Bratislavy predáva stromčeky záhradník Peter Holocsy. Miestni ho navštevujú radi, pretože každý vianočný strom je rozbalený a zákazník vidí jeho prednosti či drobné chybičky krásy. Cena je individuálna, stúpa či klesá po pár eurách.

„Najprv prídu na prieskum muži. Potom privedú manželky s deťmi a začnú posudzovať výber hlavy rodiny,“ opisuje priebeh nákupu Peter Holocsy. Kritériom pri nákupe býva hlavne veľkosť izby, do ktorej stromček príde a, samozrejme, cena. Niekedy si svoj stromček presadia deti, ale často posledné slovo má rodinná peňaženka," zhŕňa skúsenosti z predaja stromčekov Peter Holocsy.

Zhruba 25 až 30 percent z predaných stromov tvoria v malinovskom záhradníctve živé stromčeky v črepníkoch. Ľudia, ktorí sa nedávno presťahovali do novostavieb, zabijú jednou ranou dve muchy. Najprv im stromček urobí radosť na Vianoce a potom im rastie v záhrade za domom. Holocsy vraví, že niektorí zákazníci praktizujú takéto nákupy aj pätoro Vianoc po sebe.

Stále sú v kurze aj umelé vianočné stromčeky. Tie najlacnejšie stoja 17 až 20 eur, ale čím sú dokonalejšie, tým sú drahšie. A tak za umelý strom možno dať 60, ale aj 100 či 200, ba aj takmer 500 eur. Pravda, takéto trojmetrové večne zelené stromy putujú buď na výzdobu vianočných kostolov, alebo ich kupujú firmy. Vianočná výzdoba sa stáva súčasťou imidžu aj pre obce, mestá a podniky.

Desiatky, ba až stovky eur možno utratiť aj na sprievodnú vianočnú dekoráciu. V móde sú nielen obľúbené kvety – vianočné hviezdy, ak sú naaranžované v závesnom črepníku, vyjdú aj takmer na 30 eur. Do záhrad si ľudia kupujú prútené soby, tu už treba načrieť hlbšie do vrecka – od 140 do 220 eur. Postava Santa Klausa – deda Mráza vyjde na 265 eur. Nuž na vianočné čačky-mačky možno minúť celé vianočné prémie. Obchodníci si mädlia ruky. Vidno, že ekonomike a ľuďom sa darí. U väčšiny však napriek zvodom moderných Vianoc víťazí zdravý rozum a nakupujú s mierou.