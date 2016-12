Na zmene ročných známok štát prerobí

Od budúceho roka sa zatiaľ zmena nechystá. Ročná známka je aj naďalej viazaná na kalendárny rok. Všetkým vodičom bude teda rovnako platiť do konca januára 2018. Od nedele 18. decembra sa začína predaj eznámok na diaľnice na rok 2017. Ceny sú rovnaké ako tento rok, ročná známka stojí 50 eur.

"Rezort dopravy bude aj v nasledujúcich rokoch pozorne sledovať vývoj výberu úhrady diaľničnej známky a analyzovať ho v pomere k celkovej dĺžke diaľnic a rýchlostných ciest, ako aj analyzovať možnosť zavedenia technického roka. Rôzne modely výberu mýta majú totiž dosah na objem peňazí, ktoré potom môže Národná diaľničná spoločnosť použiť na údržbu a výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest,“ povedala hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká.

Za prvých sedem mesiacov tohto roka sa predalo 946¤235 ročných diaľničných známok, za ktoré Národná diaľničná spoločnosť získala viac ako 47 miliónov eur. Za celý rok 2015, keď boli ešte papierové známky, sa ich pritom predalo 841 729 kusov. Ku koncu roka predaj ročných známok klesá, pretože kúpa najdrahšej známky sa stáva nevýhodnou. Posledné tri mesiace v roku navyše je výhodnejšie kúpiť si tri kusy mesačných diaľničných známok za 14 eur, takže predaj ročných sa zastavuje úplne.

Podľa informácií denníka Pravda prechod platnosti ročných diaľničných známok z kalendárneho roka na technický rok bude znamenať výpadok príjmov diaľničiarov vo výške približne 10 miliónov eur. Motoristi tak vďaka zmene platnosti môžu ušetriť.

V minulom roku sa na Slovensku predalo 77 948 nových osobných automobilov. K nim treba pripočítať ďalšie desiatky tisíc automobilov, ktoré boli predané ako jazdené, no zmenili okres registrácie. V tom prípade dochádza k výmene evidenčných čísiel a diaľničná známka prestáva platiť. Noví majitelia tak často v priebehu roka odmietajú kupovať ročnú diaľničnú známku za 50 eur. Radšej kupujú krátkodobé známky, prípadne sa diaľniciam do konca roka vyhýbajú. Prípadná zmena platnosti ročných známok by uľahčila život majiteľom približne 150-tisíc automobilov.

Okrem zmeny platnosti ročných známok ministerstvo dopravy uvažovalo aj o zmene cien najlacnejších, 10-dňových diaľničných známok, ktoré v tomto roku stoja 10 eur.

"Ministerstvo nezmenilo ceny diaľničných známok a ponechalo ich aj na rok 2017 na úrovni z roku 2011, ktorá je jednou z najnižších v regióne,“ dodáva Ducká. Cena známok sa naposledy menila v roku 2011.

Diaľničiari však v tomto roku vyberú viac na pokutách za jazdu po diaľniciach a rýchlostných cestách bez platnej diaľničnej elektronickej známky. Automatický systém od začiatku roka zachytil desiatky tisíc evidenčných čísiel majiteľov vozidiel, ktorí nemali zaplatenú elektronickú známku. Prvé pokuty však k hriešnikom dorazili až koncom roka.

"Odosielanie rozhodnutí o uložení pokút za jazdu bez diaľničnej známky je v kompetencii okresných úradov. Systém sa rozbieha, do schránok občanov bolo k 12. decembru 2016 doručených 1 463 rozhodnutí o uložení pokút,“ dodáva Ducká.

Za porušenie povinnosti majitelia áut zaplatia pokutu vo výške 150 eur. Objektívna zodpovednosť umožňuje zníženie pokuty jej skorým zaplatením. Kto pokutu uhradí do 15 dní, zaplatí 100 eur.

Predtým ako okresné úrady začali posielať prvé pokuty, však bolo potrebné zmeniť zákon. Pôvodne sa počítalo so sankciami vo výške 300 eur, pričom nová pokuta sa pripočítala za každý deň neoprávneného používania diaľnic. V takom prípade niektorým majiteľom vozidiel hrozili pokuty vo výške niekoľkých tisíc eur. Po novom je možné dostať pokutu len raz za mesiac. Systém autá bez eznámky odhaľuje automaticky.