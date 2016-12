Švajčiari migrantov neobmedzili. Budú ich nasledovať aj Briti?

Britská vláda na čele s premiérkou Theresou Mayovou chce totiž každoročný počet nových prisťahovalcov do krajiny (viac ako 300-tisíc) výrazne okresať, zhruba na 100-tisíc. V Británii pracuje v súčasnosti aj okolo 100-tisíc Slovákov.

Minulotýždňové rozhodnutie Švajčiarov ustúpiť Bruselu v otázke migrácie však Mayovej berie pred dôležitými rokovaniami vietor z plachiet. Švajčiari si ešte v roku 2014 v referende odhlasovali, že chcú obmedziť migráciu do krajiny. Kvóty obmedzujúce príchod prisťahovalcov z EÚ nakoniec však švajčiarska vláda nezavedie, pretože sa bojí protiopatrení Bruselu. Tým hlavným je obmedzenie prístupu krajiny na 500-miliónový jednotný európsky trh. Švajčiarsko nie je členom EÚ, ale s úniou spolupracuje v obchodnej oblasti na základe zmlúv.

Hovorca Európskej komisie Margaritis Schinas podľa agentúry Reuters na margo švajčiarskeho referenda o obmedzení migrácie povedal, že „predpis nestanovuje kvóty pre voľný pohyb občanov Európskej únie a nepredpokladá obmedzenie ich prístupu k zamestnaniu vo Švajčiarsku, čo, naopak, v pôvodnom návrhu bolo.“ Švajčiari sa snažili s Bruselom vyjednávať na tému migrácie, rozhovory však stroskotali. Švajčiarska vláda sa preto rozhodla pre miernejší výklad výsledkov referenda. Schválený zákon počíta s tým, že výhodu v obsadzovaní voľných pracovných miest budú mať nezamestnaní, ktorí sú registrovaní na švajčiarskych pracovných úradoch.

Obe strany majú eso v rukáve

O podobných krokoch Británie rokovali európski lídri na minulotýždňovom summite v Bruseli, ktorý bol zároveň ich posledným oficiálnym stretnutím v tomto roku. Z úst európskych lídrov bolo počuť na margo Británie a jej odchodu viacero výhrad. Najčastejšie sa v prípade vyjednávaní o novej podobe spolupráce krajiny s úniou spomínali doterajšie ústupky, na ktoré muselo európske spoločenstvo pristúpiť. Británia má od roku 1984 zavedený tzv. britský rabat. Ide o zľavu na príspevok Spojeného kráľovstva do úniového rozpočtu.

Celkový príspevok Britov v roku 2015 do rozpočtu EÚ sa vďaka rabatu zredukoval zo 17,8 miliardy na 12,9 miliardy libier (0,47 percent britského HDP). Britom sa ich príspevok vrátil cez eurofondy, ktorých objem predstavoval 4,5 miliardy libier. Británia vďaka členstvu v EU získava ročne do svojho rozpočtu podľa Konfederácie britského priemyslu CBI 62 až 78 miliárd libier, čo predstavuje 4–5 percent britského hrubého domáceho produktu. Podľa CBI do dnešného dňa investovali firmy z EÚ v Británii spolu 1,2 bilióna dolárov.

V prípade tzv. brexitu držia obe strany dohody eso v rukáve. Únia v podobe obmedzenia prístupu Britov na jednotný 500-miliónový trh spotrebiteľov, Británia zase v zavedení pracovných povolení a okresaní počtu prisťahovalcov do krajiny, čo by znamenalo vyššiu záťaž na sociálne systémy v európskych krajinách.

Aký je ďalší scenár?

Nateraz sa obe strany, jednak Briti, ako aj Brusel, držia navzájom v šachu. Všetko sa rozhodne po tom, čo britská vláda oficiálne aktivuje článok 50 Lisabonskej zmluvy, ktorým sa začne dvojročné vyjednávanie o odchode Británie z EÚ. Podľa Paula Richa, profesora politológie, ktorý prednáša na univerzitách v Bristole, vo Warviwicku či v Melbourne a je konzultantom aj na prestížnej britskej Cambridgeskej univerzite, sa budú Briti vo vyjednávaniach s Bruselom snažiť aspoň o taký ústupok v migračnej politike, ako dosiahli najnovšie Švajčiari. Poukazuje v tomto prípade na nedávne štatistiky z Británie. Počet zamestnaných v krajine sa prvýkrát za viac ako rok znížil.

Od júnového zverejnenia výsledkov referenda až do konca októbra klesol počet zamestnaných o 6-tisíc, na 31,76 milióna. Trh práce podľa Richa pociťuje spomalenie naďalej, preto bude tamojšia vláda tlačiť na to, aby firmy pri zamestnávaní uprednostňovali práve Britov. Po brexite sa odhaduje, že Británia stratí až pol milióna pracovných miest. Nezávislý think-tank Migration Observatory pri Oxfordskej univerzite vo Veľkej Británii uvádza, že v krajine žije okolo 3,3 milióna ľudí z krajín únie. To predstavuje približne päť percent z celkovej britskej populácie. Viac ako dva milióny z nich pracujú, čo je sedem percent pracujúcej populácie. Zhruba 1,6 milióna Európanov z únie žijúcich v Británii tam prišlo medzi rokmi 2006 až 2014.

Čo sa týka Švajčiarska, to zaznamenáva každoročný príchod 80-tisíc nových cudzincov, prevažne z krajín EÚ. Švajčiarsko má po Luxembursku druhý najväčší podiel cudzincov v Európe. Až 60 percent z doterajších imigrantov prišlo do krajiny za prácou. Zatiaľ čo krátko po otvorení švajčiarskych hraníc boli medzi prisťahovalcami najmä Nemci, po finančnej kríze v roku 2008 to boli predovšetkým obyvatelia z krajín strednej a východnej Európy. Cudzinci tvoria približne štvrtinu z 8,3 milióna obyvateľov Švajčiarska. V krajine žije 1,4 milióna občanov EÚ a ďalších 365-tisíc tam dochádza za prácou z pohraničných regiónov susedných krajín.