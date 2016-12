Prúd zdražie. Ističe sa oplatí obmedziť

Od 1. januára budúceho roka budú spotrebitelia platiť trojnásobný poplatok za každé odberné miesto s 3-fázovým ističom. Vyšší poplatok za elektrický prúd môže dokonca prevážiť úspory, ktoré domácnosti dosiahnu po zlacnení elektriny, teda znížení ceny za každú odobratú kilowatthodinu. Celkovo regulačný úrad odhaduje pokles priemerných cien elektriny na rok 2017 na 4,3 percenta.

Domácnosti s malým odberom elektriny prevažne v tarife D1 sa však k úspore dostanú, len ak znížia kapacitu ističov. Historicky je vraj veľa odberateľov s ističmi, ktoré sú predimenzované. Na ich kapacitu sa pritom musia budovať záložné elektrárne a tieto náklady majú predražovať elektrinu pre všetkých odberateľov.

Znížiť hodnotu ističa však nie je jednoduché. Prejsť z troch fáz na jednu odborníci neodporúčajú a so znížením istenia je spojená administratíva aj náklady. Len zaplombovanie odberného miesta stojí 18,84 eura. K tomu treba ešte pripočítať náklady na revíznu správu, elektrikára, ale aj výdavky na kabeláž v rozvádzači či mimo neho, náklady na výmenu jedného ističa sa tak môžu vyšplhať na 100 až 150 eur, v závislosti od ceny prác v regióne.

Podľa zákazníckej linky Západoslovenskej distribučnej proces zníženia kapacity ističa sa uskutočňuje bez poplatku, keďže poplatok platíte, len keď navyšujete nároky na odber. „Čo sa týka zmeny technických podmienok pripojenia, naša spoločnosť v takomto prípade vyžaduje revíznu správu. Tú musí pripraviť revízny technik a platí ju v plnej miere zákazník,“ vyplýva z informácií poskytnutých pracovníkom zákazníckej linky.

Distribútor elektriny na východe Slovenska upozorňuje, aby si ľudia prípadné zníženie kapacity ističov dobre rozmysleli. „Výmenu odporúčame jedine v prípade, že odberateľ zistí, že jeho rezervovaná kapacita je predimenzovaná a jeho spotrebiteľské návyky sú nižšie. V opačnom prípade si odberateľ sám zníži limit pre využívanie distribuovanej elektriny,“ upozornila Andrea Danihelová z Východoslovenskej distribučnej. Napríklad ak sa na jednej fáze s napätím 230 V a ističom 10 A zapne rýchlovarná kanvica s výkonom 2 kW, ďalší väčší spotrebič už daná fáza neutiahne, istič sa vyhodí a elektrina sa vypne.

Zmenu z troch fáz na jednu, kde je poplatok len okolo 50 eur za rok, Zoltán Csánó, elektrikár z Levíc, neodporúča. Podľa neho treba zobrať do úvahy aj nižšiu stabilitu pripojenia, spojenú s ustavičným nahadzovaním poistiek. „Prejaví sa to pri využívaní viacerých elektrospotrebičov naraz, napríklad ak niečo pečiete v rúre a ide vám práčka, tak ďalší spotrebič, aj taká žehlička, vám vyhodí poistky. Prekročíte totiž 25 ampérov, čo je maximálny odber pre jednofázový istič,“ povedal Csánó, pričom podobné dôsledky predpovedá aj pri pokuse vykúriť chatu s viacerými výhrevnými telesami naraz.

Podľa vyjadrenia hovorkyne Západoslovenskej energetiky, 100-percentnej matky Západoslovenskej distribučnej, Michaely Dobošovej je istič majetkom odberateľa a nie prevádzkovateľa distribučnej sústavy, preto výmenu môže realizovať len zákazník alebo ním kontrahovaná osoba po dohode s prevádzkovateľom distribučnej sústavy, a to zmenou zmluvy o pripojení odberného miesta. Podľa vyjadrenia, ktoré zaslala našej redakcii, cenovým rozhodnutím ÚRSO pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., sa od 1. 1. 2017 zníži pre odberateľov podnikateľov platba za amperickú hodnotu ističa z úrovne 0,2202 eura za ampér za mesiac (eur/A/mesiac) na 0,2157 eur/A/me­siac. Tiež sa zjednotila platba domácnosti za odberné miesto na úroveň 1,3132 eur za mesiac za jednofázový odber (za trojfázový odber je to trojnásobok). „Dnes platia domácnosti rôzne platby za odberné miesto, D1, čo je asi 25 percent odberných miest, to je 1,3132 eura za mesiac. Tarifa D2, ktorá predstavuje zhruba 61 % odberných miest, 4,2466 eura za mesiac. D3, 12 percent odberných miest, to je 7,2187 eura za mesiac. Pri tarife D4 a D5, asi 2 % odberných miest, to predstavuje 0,1500 eura/A/me­siac. Vzhľadom na vyššie uvedené to znamená pre takmer všetky domácnosti zníženie pevnej mesačnej platby za odberné miesto s výnimkou 3-fázového odberu D1 odberateľov,“ vysvetľuje Dobošová. Pri menších odberateľoch je nárast platby za odberné miesto kompenzovaný poklesom tarify za distribúciu elektriny z 0,040042 eura za kilowatthodinu na 0,027580 eura za kilowatthodinu.