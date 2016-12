Štát posilní druhý pilier

Aj tak je však stále možné, že pri starnutí obyvateľstva štátu v budúcnosti pri penziách dôjde dych a úspory v II. pilieri sa ľuďom zídu.

Od budúceho roka sa začína pravidelné posilňovanie súkromného druhého piliera na úkor štátnych penzií. Dôchodkové odvody posielané na súkromné účty ľudí v dôchodkových správcovských spoločnostiach sa zvýšia zo 4 na 4,25 percenta. Zároveň odvody posielané do Sociálnej poisťovne na výplatu súčasných dôchodkov klesnú zo 14 na 13,75 percenta. Tento trend ostane zachovaný až do roku 2024, keď odvody do súkromného II. piliera vzrastú na šesť percent a zároveň odvody platené štátu klesnú na 12 percent.

"Osobne by som bol aj za rýchlejší rast odvodov do II. piliera, ale súčasná politická realita umožňuje len postupné zvyšovanie,“ povedal štátny tajomník ministerstva práce za Most – Híd Ivan Švejna. Mierne zvyšovanie odvodov nastavila ešte druhá vláda Roberta Fica po tom, čo okresala druhý pilier. Po spustení II. piliera bol totiž pomer odvodov medzi súkromnými a štátnymi dôchodkami 9 : 9. Finančnou krízou spôsobený nedostatok peňazí v štátnej kase vyústil v septembri 2012 k zmene pomeru na 4 : 14 v prospech štátnych penzií. Znížením odvodov do druhého piliera Sociálna poisťovňa každý rok získala približne 500 miliónov eur na výplatu štátnych dôchodkov. "Dnes síce druhý pilier zaťažuje štátny rozpočet, ale v budúcnosti ho, naopak, odbremení. Ľudia pôsobiaci v druhom pilieri budú mať totiž pre vlastné úspory nižšie nároky na štátne penzie,“ dodal Švejna.

V II. pilieri má 1,5 milióna Slovákov uložených 6,86 miliardy eur. "Postupné zvyšovanie odvodov o štvrť percentuálneho bodu je lepšie ako nič, aj keď my by sme určite privítali návrat až na pôvodných deväť percent,“ povedal Peter Socha, predseda Dôchodkovej správcovskej spoločnosti AXA. Vlastné dôchodkové úspory majú Slovensku v budúcnosti pomôcť vyriešiť demografický problém. Klesajúci počet narodených detí totiž postupne začne znižovať počet pracujúcich ľudí v domácej ekonomike a stane sa tak práve v časoch narastajúceho počtu dôchodcov. "Zvyšovaním odvodov do II. piliera priznávame, že štát nebude schopný v budúcnosti vyplácať také štedré dôchodky ako dnes, a ľudia si budú musieť čoraz viac sami šetriť na penziu,“ povedal ekonóm Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied Vladimír Baláž.

Peniaze z II. piliera aj v hotovosti

Okrem vlastných úspor sa môže problém klesajúceho počtu pracujúcich ľudí riešiť otvorením pracovného trhu pre ľudí z cudziny. Vláda sa na to však zatiaľ nechystá a pomocou duálneho vzdelávania sa školstvo viac prispôsobuje trhu práce. Viac peňazí na dôchodky tiež možno v budúcnosti zaistiť zvyšovaním daní a odvodov pre firmy aj zamestnancov. V budúcnosti tiež môže byť v hre odvodové zaťaženie robotov, ktoré v čoraz väčšom počte začínajú ľudí nahrádzať pri ťažkej manuálnej práci.

V II. pilieri počas pracovného života ľudia investujú peniaze na finančných trhoch prostredníctvom dôchodkových správcovských spoločností. Ak ich klienti umrú ešte pred dosiahnutím penzie, všetky peniaze ostanú dedičom. Po odchode do penzie si môže človek zo zarobených peňazí kúpiť súkromný dôchodok od jednej z troch súkromných poisťovní. Konkrétne ponuky všetkých typov súkromných dôchodkov ľuďom pošle Sociálna poisťovňa prostredníctvom Centrálneho informačného ponukového systému. Po zakúpení súkromného dôchodku sa možnosť dedenia vzťahuje len na sumu vyplácanú počas prvých siedmich rokov života na penzii. Ak napríklad je súkromný dôchodok vo výške 40 eur za mesiac a dôchodca umrie po štyroch rokoch života na penzii, jeho deti dostanú 1¤440 eur. Na zakúpenie doživotného súkromného dôchodku vo výške 40 eur pritom treba úspory v hodnote okolo 14-tisíc eur.

V súčasnosti II. pilier ponúka príliš nízke súkromné penzie, a tak sa vláda rozhodla umožniť od mája budúceho roku výber peňazí na ruku. Týkať sa to bude každého druhého nového dôchodcu s nadpriemerných príjmom. Jedinou podmienkou je, že výška poberanej doživotnej kombinovanej penzie z I. a II. piliera, musí byť vo výške priemernej penzie. V budúcom roku teda na výber hotovosti z II. piliera musí dôchodca poberať minimálne mesačnú penziu vo výške 425 eur. V takom prípade si človek zarábajúci posledných 10 rokov 1,3-násobok priemernej mzdy, čo je hrubý plat vo výške 883 eur, bude môcť postupne vybrať okolo 10-tisíc eur.

Tri varianty pri súkromných úsporách

Nové pravidlá programového výberu sa budú týkať aj ľudí poberajúcich predčasné starobné dôchodky. Doteraz museli ľudia odchádzajúci predčasne do penzie poberať dôchodok minimálne vo výške štvornásobku životného minima, a až potom im vznikol nárok na výber hotovosti z II. piliera. Štvornásobok životného minima je aktuálne suma 792,36 eura. Predčasní starobní dôchodcovia zároveň dnes musia minimálne polovicu úspor v druhom pilieri použiť na kúpu súkromnej penzie. Zjednotenie pravidiel má za cieľ umožniť väčšej skupine dôchodcov vybrať si v starobe aspoň časť z peňazí nasporených v II. pilieri.

Ľudia nachádzajúci sa v prvom aj druhom pilieri majú na výber medzi programovým výberom, dočasným a doživotným dôchodkom. Výber konkrétnej možnosti závisí od výšky štátneho aj súkromného dôchodku. Zároveň viac možností majú ľudia s vyššími úsporami v druhom pilieri.

Takzvaný programový výber umožňuje ľuďom vybrať po odchode do penzie okamžite všetky peniaze ušetrené z dobrovoľných príspevkov do II. piliera. Tiež umožňuje postupne vybrať peniaze ľuďom s príliš malými úsporami na kúpu doživotnej penzie. Napríklad formou pravidelných mesačných platieb vo výške 20 eur dokáže dôchodca za tri roky vybrať z II. piliera sumu 720 eur. Dočasný dôchodok sa vypláca buď päť rokov a sedem mesiacov alebo rovných desať rokov. Jeho výhoda spočíva vo vyššej penzii v porovnaní s doživotným dôchodkom. Na druhej strane po ubehnutí dohodnutého obdobia nedostane dôchodca z druhého piliera už ani cent.

Doživotný dôchodok vypláca súkromná poisťovňa dôchodcovi až do jeho smrti. V tomto prípade je na výber medzi penziou každý rok valorizovanou o dve percentá a pevne stanovenou sumou. Ak sa dôchodca rozhodne pre pevne stanovenú sumu, každý mesiac môže poberať napríklad 300 eur. V prípade každý rok valorizovaného dôchodku ten istý penzista dostane len 250 eur, ale táto suma sa mu každý rok zvýši o dve percentá.