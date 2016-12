Štedrovečerné rybie menu sa mení

V posledných rokoch prispievajú k tomu, že ľudia si cenia nielen labužnícky, ale aj zdravotný efekt, ktorý pravidelná spotreba rýb organizmu prináša. Ak im ryba zachutí na Vianoce, kupujú si ju aj v priebehu roka.

Predaj vianočných rýb beží naplno od pondelka. Najmä pouličný predaj z veľkých nádrží, ktoré sa hemžia plávajúcimi šupináčmi, dotvára kolorit blížiacich sa sviatkov. Kapor na veľké potešenie spotrebiteľov nezdražel. Najväčší predajcovia držia cenu na minuloročnej úrovni, keď kilogram živej ryby vyjde na 3,99 eura, a to v rozmedzí od 1,80 kilogramu po 4 kilogramy. Kto chce krajšiu rybu, neponechá si nákup na poslednú chvíľu.

Obchodníci súťažia o zákazníka akciovými cenami. Jeden z reťazcov predáva vypitvaného kapra po 3,90 eura, to je výborná ponuka najmä pre tých, ktorí nechcú strácať čas čistením ryby. No akcie sú vari na všetky druhy rýb, ktoré sa v posledných rokoch udomácnili na pultoch slovenských obchodov.

Pstruh sa pred Vianocami v minulých rokoch predával po šesť eur za kilogram, teraz jedna z obchodných sietí zišla s cenou pod 4 eurá za kilogram, a to ponúka vypitvaného dúhového pstruha. Do nákupu sa oplatí investovať trochu viac času ako inokedy, lebo akcie stlačili ceny rýb priemerne aj o dve eurá za kilogram.

Pravda, ani akcie nedokážu výrazne znížiť ceny niektorých extra kvalitných rýb. Filety z lososa bez kože klesli z 22 na 18 eur, to je síce významná úspora, ale takúto rybu si slovenská rodina s priemernými príjmami zrejme nekúpi. Pre pohodlných spotrebiteľov je v ponuke filé z aljašskej tresky, dá sa kúpiť už za 3,90 eura.

Novinkou tohtoročného vianočného trhu je sladkovodná ryba sumček africký. Začali ho chovať handlovskí baníci a odborníci ho označujú za labužnícke a výživové prekvapenie roka. Je to preto, lebo chovatelia expedujú na trh rybu v podobe perfektne opracovaných filiet, ktoré sú bez kostí.

Ružovočervené mäso má štvornásobný obsah omega tri nenasýtených mastných kyselín, výbornú konzistenciu a dá sa upraviť na množstvo spôsobov. Ak sa niekto nevie zaobísť bez údeniny, sumček sa ponúka aj v údenej verzii.

Na banskej rybej farme dochovajú tohto roku 600-tisíc kilogramov sumčeka, o rok to má byť už milión kilogramov. Prakticky sa tým výroba rýb zdvihne na Slovensku o celú jednu tretinu. Pre zaujímavosť aktuálna spotreba sladkovodných rýb je len okolo 500 gramov rýb z celkových čosi viac ako 5 kilogramov. Sumček nie je z kategórie najlacnejších, ale ani najdrahších rýb. Kilogram filiet vyjde na 8 až 9 eur.

Slovenskí spotrebitelia sa za posledné roky zmenili. Podľa Petra Košútha, ktorý prednáša chov rýb na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ľudia si kupujú čoraz viac filety, a to aj z kapra, prípadne podkovičky. Cenia si čas a chcú mať dokonalú kuchynskú úpravu rýb, aby pri príprave stratili čo najmenej času.

Pri nákupoch rýb treba byť obozretný. „Pri mrazených rybách by si mal spotrebiteľ uvedomovať, že nekupuje čistú rybu, ale spolu s ňou aj zmrznutú vodu,“ upozorňuje ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Jozef Bíreš.

Jaroslav Andreji z nitrianskej poľnohospodárskej univerzity dáva spotrebiteľom do pozornosti fakt, že po očistení kapra zostane na stole len čosi viac ako polovica pôvodnej váhy, zhruba 40 percent ryby skončí v odpade.

Ak sa teda chcete najesť, na váhe ryby nešetrite. Na druhej strane šikovné gazdinky zužitkujú kaprie hlavy a vnútornosti do polievky. Kto to nedokáže, akoby vyhodil pár desiatok centov do koša.