Baníkom ide o všetko

Dnes sa má o tom rokovať na Úrade vlády. Premiér Robert Fico sa už vyjadril, že je za to, aby sa domáce hnedé uhlie ťažilo ďalej. Na druhej strane vyššia podpora tlačí aj na vyššie ceny elektriny. Ide o dotácie na baníkov za vyše 80 miliónov eur, ktoré platia spotrebitelia elektriny. V pondelok sa rokovalo za prítomnosti premiéra, zástupcov rezortu hospodárstva, regulačného úradu a baníkov zatiaľ bezúspešne. „Kompetentní rokovali v snahe nájsť čo najoptimálnejšie riešenie, aby boli udržané čo najlepšie ceny elektriny. Rokovania budú pokračovať ďalej,“ povedala hovorkyňa predsedu vlády Beatrice Szabóová.

Podľa všeobecného hospodárskeho záujmu stanoveného vládou sa dotuje výkup elektriny z domáceho uhlia v rozsahu 1 350 MWh elektriny ročne. Slovenské elektrárne, v pozadí ktorých už nie je taliansky Enel, ale český Energetický a průmyslový holding (EPH), vykupujú uhlie pre Elektráreň Nováky od HBP. Elektrárne stanovia, za koľko elektrinu predajú, čo je aktuálne cena okolo 30 eur/MWh, a za koľko vyrobia (vraj vyše 100 eur/MWh), a rozdiel sa má dotovať. Dotácie sa zostavia tak, že regulačný úrad rozdiel medzi výrobnou a trhovou cenou elektriny rozloží do takzvanej tarify za prevádzkovanie systému. Vlani boli dotácie baníkom v rámci danej tarify na úrovni 4,43 eura za MWh. Znamená to, že ak domácnosť za rok spotrebovala 2 400 kWh elektriny, na podporu slovenského baníctva ročne prispela sumou asi 11 eur.

Nováky alebo Mochovce?

Spor je tento rok v tom, že Slovenským elektrárňam neboli uznané všetky pevné náklady v rámci výroby elektriny z uhlia v Elektrárni Nováky. Hľadá sa stále kompromis tak, aby elektrárne neboli stratové a zmluvu s baníkmi na rok 2017 podpísali. Podľa informácií Pravdy sa počíta na dotácie so sumou okolo 85 miliónov eur, elektrárne však žiadajú vyše 100 miliónov eur. Problémom majú byť výkupné ceny uhlia, ktoré sa za posledné roky navyšovali. EPH chce po vstupe do elektrární dostať elektrárne do zisku a postupným znížením výroby elektriny z uhlia vytvoriť do budúcnosti priestor aj na odbyt elektriny z dokončovaných blokov Mochoviec.

Na dohodu medzi elektrárňami, baníkmi a vládou čaká aj regulačný úrad. „Úrad zatiaľ tarifu za prevádzkovanie systému neurčil. Rozhodne sa do Vianoc. Platí však, že priemerné ceny elektriny pre rok 2017 poklesnú o 4,6 percenta," povedal predseda úradu Jozef Holjenčík.

Zlacňovanie elektriny je možné najmä vďaka poklesu trhových cien elektriny. Samotná tarifa za prevádzkovanie systému v sume 22 eur/MWh, v rámci ktorej tvorí podpora baníkom 4,43 eura, hrá menšiu úlohu, aj keď aj pri nej ide o desiatky miliónov eur. Najviac sa v rámci nej dotujú obnoviteľné zdroje (najmä solárne), a to vlani sumou takmer 14 eur/MWh. Čím však viac klesajú trhové ceny elektriny, tým viac je stratová výroba elektriny z domáceho uhlia a musia tak stúpať dotácie.

Dotujú sa baníci aj automobilky

Inštitút finančnej politiky pri rezorte financií ešte v roku 2011 spočítal, že pri podpore 81 miliónov eur predstavuje dotácia na jedného baníka 1 518 eur mesačne, čo boli v tom čase dva priemerné mesačné platy v krajine. Na druhej strane ide o využívanie domácej energetickej suroviny, pri ktorej sa dováža menej ruskej ropy a plynu a Európska únia preto členským krajinám podporu povoľuje. Podobne sú dovolené napríklad aj stimuly pri lákaní investorov. Na Slovensku bolo za roky 2002 až 2012 na stimuly vynaložených 1,4 mld. eur vo forme daňových úľav a priamych dotácií a vytvorených bolo vyše 45-tisíc pracovných miest, čo bolo 30 500 eur na jedno pracovné miesto. Často šlo o automobilky, ktoré ťahajú slovenskú ekonomiku. Automobilkám paradoxne teraz pri poklese nezamestnanosti chýbajú ľudia a lákajú k sebe aj baníkov.

Opozičná SaS naznačuje, že bane by bolo výhodnejšie prestať dotovať. Poukazuje tiež na údajné úplatky, ktoré cez dotácie vraj plynú pre predstaviteľov Smeru. Orgány činné v trestnom konaní korupciu nepotvrdili a Smer obvinenia odmietol. Fico je za dotácie a prácu pre baníkov. „Je úplne evidentné, že ľuďom z kancelárií a kaviarní v Bratislave je úplne jedno, či tú robotu budú, alebo nebudú mať,“ povedal premiér cez víkend baníkom priamo v Handlovej.

SaS tiež tvrdí, že tretí blok Elektrárne Nováky nespĺňa ekologické limity. Je možné, že bez tohto bloku by nebolo vyrobené také množstvo elektriny, aké je dohodnuté v rámci všeobecného hospodárskeho záujmu. Premiér Fico tvrdí, že výroba v danom bloku je v súlade so zákonom a je potrebné ju zachovať.