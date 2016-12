Železničiari chcú kúpiť 35 osobných vozňov pre vysoké rýchlosti

Predpokladaná cena za dodanie vozňov 2. a 1. triedy pre rýchlosť 160, resp. 200 kilometrov za hodinu je predbežne 69,5 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (83,4 mil. eur vrátane dane). Ako vyplýva z vyhlásenej verejnej súťaže, štátny osobný vlakový dopravca plánuje nové vozne nakúpiť za dva a pol roka, od 1. júla 2017 do 31. decembra 2019. Na nákup tridsiatich vozňov si chce uplatniť opciu, pričom na dodanie všetkých vozňov neuvažuje o využití peňazí Európskej únie.

Železničiari chcú najprv získať päť nových osobných vozňov 2. triedy s veľkopriestorovým oddielom pre cestujúcich pre rýchlosť 160 km za hodinu. Následne cez opciu plánujú nákup dvadsiatich vozňov 2. triedy pre rýchlosť 160 km za hodinu, z toho desať s veľkopriestorovým oddielom a desať s troma veľkopriestorovými oddielmi pre cestujúcich. Ďalších desať vozňov má byť vybavených 1. triedou, z toho päť pre 160 km a päť pre 200 km za hodinu, pričom vozne s vyššou rýchlosťou majú mať tlakotesnú skriňu. Všetky plánované vozne majú byť dlhé 26,4 metra.

Uchádzači môžu predkladať ponuky do 30. januára 2017, o vysvetlenie podmienok môžu požiadať do 13. januára. Ponuky musia byť viazané minimálne do 30. júna budúceho roku. Pri vyhodnotení ponúk bude mať cena relatívnu váhu 80 bodov, najnižšia hmotnosť najťažšieho vymeniteľného celku (modulu) a vlastná diagnostika všetkých autonómnych celkov po desať. ZSSK požaduje, aby uchádzači v ponuke predložili zoznam dodania nových osobných vozňov v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia verejného obstarávania v minimálnom objeme 43 mil. eur bez dane.

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. vznikla ako samostatný osobný dopravca začiatkom roku 2005. Je jednou z troch nástupníckych spoločností bývalých jednotných železníc. Má základné imanie 212,44 mil. eur a jej jediným akcionárom je štát v zastúpení Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Spoločnosť vykonáva osobnú dopravu vo verejnom záujme na základe objednávky štátu a opäť prevádzkuje komerčné InterCity (IC) vlaky bez podpory štátu.