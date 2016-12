Baníci zažívajú krušné časy

Čas sa však kráti, keďže zákon hovorí, že k 1. januáru musia byť všetci spotrebitelia informovaní o konečných cenách elektrickej energie vrátane DPH. Cenníky však už musia rátať aj s cenou dotovanej energie. Rozhodnutie o Novákoch a bani, ktorá jej dodáva uhlie má byť prijaté do Vianoc. Rokovalo sa aj včera.

Miera nezamestnanosti v okrese Prievidza v novembri dosiahla úroveň 8 percent. Žije tu 69-tisíc ekonomicky aktívnych obyvateľov, pričom disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie bol v novembri 5 580. HPB podľa vlastnej výročnej správy z roku 2015 zamestnávali 3 486 osôb, prípadné zavretie a prepustenie zamestnancov by spôsobilo, že počet nezamestnaných v okrese by presiahol počet 9-tisíc osôb a miera nezamestnanosti by prekročila 13 percent. Záujem o baníkov už prejavili automobiloví dodávatelia v regióne. „Viem, že tu nové firmy plánujú zamestnať až 3-tisíc ľudí, ale dnes tieto firmy zamestnávajú len niečo okolo 50 osôb. Podľa posledného prieskumu mobility pracovnej sily, ktorý vykonalo Ústredie práce, je dochádzanie za prácou nad 80 kilometrov denne veľký problém, takže by sa prípadní záujemcovia o prácu v automobilkách museli sťahovať,“ zhrnul možnú budúcnosť baníkov šéf Odborového zväzu pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu v SR Jozef Škrobák. Podľa neho totiž od roku 1989 do regiónu hornej Nitry nikto nepriniesol takú firmu, ktorá by umožnila baníkom plynulý a bezbolestný prechod na nové profesie.

Okresné mesto Prievidza nemá alternatívny plán, ak by sa rozhodlo o uzavretí baní. „HBP sú jeden z najväčších zamestnávateľov v okrese Prievidza, u nás je však len riaditeľstvo, ťažba reálne prebieha v Handlovej alebo v Novákoch,“ tvrdí hovorca mesta Prievidza Michal Ďureje. „Predpokladáme, že sa dohodnú. Keby sa nedohodli, musela by firma HPB povedať, čo by bolo ďalej,“ vysvetlil. Hlavný banský úrad pritom vo svojej správe o činnosti z roka 2015 uvádza, že v bani Handlová bolo pri ťažbe hnedého uhlia a lignitu zamestnaných v podzemí 353 osôb, na povrhcu 20. V bani Nováky to bolo v podzemí 659 osôb a 53 na povrchu. Úhrnne tak minulý rok robilo v organizačných jednotkách HPB, teda v baniach Handlová, Cigeľ, Nováky, Dolina a Čáry v podzemí 1 446 osôb a na povrchu 249 osôb. Banský úrad tak spolu uvádza, že pri dobývaní hnedého uhlia a lignitu je v HPB zamestnaných 1 695 osôb, HPB uvádza toto číslo ešte nižšie, na úrovni 1 381 osôb. Priemerný zárobok na zamestnanca bane uvádzajú vo výške 889,71 eura za mesiac.

Podľa verejne dostupných informácií patrí hornonitrianska oblasť medzi 9 oblastí SR s najviac ohrozeným životným prostredím. Oblasť je negatívne poznamenaná banskou činnosťou, energetickým a chemickým priemyslom. Šéf odborov baníkov sa s tým však nestotožňuje. „Štúdia ovzdušia v hornej Nitre dopadla lepšie ako v mnohých iných nebaníckych lokalitách. Čo sa týka chorôb z povolania u baníkov, sme v stave, ktorý je nižší ako pred 89 rokom,“ povedal Škrobák.