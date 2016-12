Vláda odškodní ovocinárov za mrazy sumou 3,5 milióna eur

Na piatkovom brífingu to potvrdil minister financií (MF) Peter Kažimír. „Dnes sme sa stretli so zástupcami ovocinárov a vinárov na Slovensku a rozhodli sme sa im podať pomocnú ruku, a to v objeme 3,5 milióna eur, ktoré uvoľníme ešte do konca tohto roka,“ uviedol Kažimír. Ako ďalej minister povedal, približne jeden milión z vyčlenenej sumy pochádza z ušetrených prostriedkov rezortu pôdohospodárstva a zvyšných 2,5 milióna eur vyčlenilo MF.

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) Gabriela Matečná ozrejmila, že o odškodnenie sa budú môcť uchádzať tí ovocinári, ktorí pestovali ovocie od roku 2013 a dosiahli minimálne 30 % úrody z priemernej produkcie u konkrétneho druhu ovocia. Zároveň dodala, že rezort pôdohospodárstva už pracuje na tom, aby v budúcnosti vedeli podobným škodám, ktoré spôsobili mrazy, predchádzať.

„Budeme zbierať dáta do registra ovocných sadov a budeme ho aktualizovať, čiže tieto dáta nám pomôžu, aby sme do budúcna zvládli klimatické zmeny, ktoré očakávajú nielen ovocinári, ale aj vinári,“ vysvetlila Matečná. MPRV pri zbere dát plánuje spolupracovať so Slovenským hydrometeorolo­gickým ústavom, čo podľa Matečnej pomôže v budúcnosti presnejšie odhadnúť, kde môžu vzniknúť mrazové kotliny a kde nie je vhodné vysadiť vinohrady a sady.

Škody, ktoré spôsobili aprílové mrazy, dosiahli podľa predsedu Únie ovocinárov Slovenska Mariána Vargu viac ako 16 miliónov eur. Ovocinári mali podľa jeho slov tento rok mimoriadne vysoké náklady na protimrazovú ochranu, keďže museli investovať napríklad do protimrazovej závlahy, fólii na prikrývanie úrody či do postrekov ovocných stromov. Jarné mrazy podľa MPRV ovplyvnili 158 pestovateľov a 2 800 hektárov sadov. Mrazy zasiahli jablone, hrušky, broskyne, marhule, slivky, čerešne a jahody. Odhady agrorezortu ukazujú, že úroda hrušiek na hektár klesla medziročne o 40 % a u jabĺk viac ako o polovicu.