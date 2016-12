Index Dow Jones by mohol prekonať magickú hranicu

Americké akcie v závere týždňa mierne posilnili a ich najsledovanejšie index zaznamenal rast siedmy týždeň za sebou. Investori sa ale pred vianočnými sviatkami a trojdňový prestávkou už do nových pozícií nepúšťali a obchodovanie bolo oslabené. Na devízových trhoch sa kurz dolára príliš nemenil.

Dow Jonesov index akcií tridsiatich popredných podnikov spevnil o 0,07 percenta na 19 933,81 bodu a zostáva blízko doteraz nepokorenej hranice 20 000 bodov. Širší index S&P 500 si pripísal 0,13 percenta na 2263,79 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite uzavrel na 5462,69 bodu so ziskom 0,28 percenta.

Za celý týždeň Dow Jones posilnil o 0,5 percenta. Index S&P 500 získal 0,2 percenta a Nasdaq spevnil o pol percenta.

Investori sa pred Vianocami nepúšťali do väčších stávok. Dow Jones si od začiatku roka pripisuje asi 14 percent, z toho väčšinu od novembrového zvolenia Donalda Trumpa za prezidenta. Ďalší vývoj bude závisieť na tom, ako bude Trump plniť svoje sľuby podpory hospodárskeho rastu a ako na jeho výdavkové návrhy bude reagovať Kongres, povedali investori agentúre Reuters.

„Dostať sa nad 20 000 bodov bude ťažké. Bude to možné, ale bude to potrebovať nejaký katalyzátor,“ povedal Jeff Kravetz zo spoločnosti Private Client Reserve, čo je súčasť skupiny U.S. Bank.

Na devízových trhoch v piatok dolár aj euro zostali v oslabenom predvianočnom obchodovaní bez väčších zmien. Americká mena sa pohybovala na dohľad svojho maxima za 14 rokov, kam vystúpila v predošlých dňoch.

Index, ktorý meria hodnotu dolára ku košu šiestich hlavných svetových mien, sa zotavil z počiatočného minima 102,89 bodu na 103,10 bodu. Kurz eura proti štvrtkovému záveru spevnil o 0,1 percenta na 1,0446 USD a držal sa nad svojím štrnásťročným minimom 1,0350 USD zo začiatku týždňa.