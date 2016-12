Západoslovenská distribučná investovala 70 miliónov eur

Investície smerovali predovšetkým do rozvoja a obnovy distribučnej sústavy. „Medzi najvýznamnejšie investície patrili výstavba novej elektrickej stanice v Kráľovej nad Váhom, ako aj pripojenie priemyselného parku pre automobilku Jaguar Land Rover v Nitre,“ uviedla hovorkyňa západoslovenských energetikov Michaela Dobošová.

Západoslovenská distribučná pre priemyselný park, v ktorom sa bude automobilka nachádzať, stavia nové vedenia a rekonštruuje elektrickú stanicu. Hotové sú už 22-kilovoltové vedenia v celkovej dĺžke zhruba 16 kilometrov, ktoré sú pripravené aj pre novú automobilku dodávať elektrinu v priemyselnom parku Nitra Sever.

Firma investovala aj do inštalácií elektromerov, vrátane inteligentných meracích systémov. Na západnom Slovensku ich už nainštalovala vyše 27 tisíc. „Investovali sme aj do takzvaných smart grid prvkov, čiže do automatizovaných prvkov distribučnej sústavy vrátane diaľkovej lokalizácie porúch a ovládania prvkov distribučnej sústavy,“ doplnila Dobošová. Spoločnosť investovala aj do prvkov ochrany prírody a podieľala sa na ochrane dravých vtákov v rámci projektu LIFE.

S rovnakým objemom investícií počíta spoločnosť aj v budúcom roku, pričom okrem zvyšovania efektivity zákazníckych procesov a zlepšovania web portálových riešení bude medzi najvýznamnejšie investície patriť ďalšia fáza pripojenia priemyselného parku pre Jaguar Land Rover. „Elektrická stanica 110/22-kilovoltová by mala byť zrekonštruovaná v lete budúceho roka. V areáli priemyselného parku budú vybudované dve približne štyri kilometrov dlhé 110-kilovoltové káblové vedenia, ktoré majú byť pripravené rovnako v lete budúceho roka,“ konštatovala Dobošová s tým, že pre priemyselný park sa pripravuje ešte výstavba dvoch 110-kilovoltových vedení v dĺžke zhruba päť kilometrov.

Spoločnosť vstúpila na trh v júli 2007 ako 100-percentná dcérska akciová spoločnosť Západoslovenskej energetiky. Firma zodpovedá za prevádzku distribučnej sústavy. Hlavný predmet činnosti spoločnosti je distribúcia elektriny na západnom Slovensku.