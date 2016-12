Ako sa budú prerátavať penzie starodôchodcov bude jasné čoskoro

Ide o starobné dôchodky, priznané do 31. decembra 2003, ktoré sú nižšie ako penzie, ktoré boli priznané pri rovnakých zárobkoch a rovnakom období poistenia podľa novej legislatívy od 1. januára 2004. Ako pre agentúru SITA uviedol štátny tajomník rezortu práce a sociálnych vecí Ivan Švejna (Most-Híd), malo by sa to týkať približne 100 tisíc penzistov. Podľa predbežného odhadu by sa mali penzie starodôchodcov zvýšiť v priemere o 47,50 eura.

"Ide o priemerné zvýšenie dôchodku. Medzi starodôchodcami budú veľmi veľké rozdiely. Niekomu sa môže dôchodok zvýšiť o pár eur a niekomu o desiatky eur,“ povedal Švejna. Upozornil tiež na to, že prepočet dôchodku sa bude týkať len tých starodôchodcov, ktorým prepočítanie dôchodku prinesie vyššiu penziu. V prvom roku by toto opatrenie malo stáť približne 50 mil. eur.

Prepočítané, zvýšené penzie starodôchodcov by mala Sociálna poisťovňa začať vyplácať začiatkom roka 2018. Samotná novela zákona by mohla byť podľa Švejnu prijatá v polovici budúceho roka. Ďalšie mesiace by dostala Sociálna poisťovňa na prípravu na prepočet dôchodkov, pričom nejaký čas bude poisťovni podľa Švejnu trvať aj samotné prerátanie penzií starodôchodcov.

Riešenie rozdielov medzi dôchodkami tzv. starodôchodcov a dôchodkami, ktoré boli priznané po 31. decembri 2003, sa dostalo aj medzi úlohy, ktoré má na pokyn premiéra Roberta Fica v roku 2017 riešiť minister práce a sociálnych vecí Ján Richter. „Je našou povinnosťou v roku 2017 urobiť všetko pre to, aby sme mohli už v rozpočte na rok 2018 nájsť finančné prostriedky, ktoré budú tento problém riešiť,“ uviedol premiér Fico v polovici decembra po stretnutí s ministrom práce a sociálnych vecí.