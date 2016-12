Letisko Bratislava vybavilo vyše 1,7 milióna cestujúcich

Zvyšuje sa aj celkový doterajší počet pohybov lietadiel, teda odletov a príletov, keď za jedenásť mesiacov tohto roku zaznamenalo spolu vyše 24 tisíc letov, o 4 % viac ako v tom istom období vlani. Množstvo vybaveného leteckého nákladu na letisku od začiatku roka do konca novembra vzrástlo o 7 % na 20,6 tis. ton.

„Považujeme za významný úspech, že sa nám podarilo dotiahnuť na bratislavské letisko najväčšiu nízkonákladovú spoločnosť v strednej a vo východnej Európe, ktorá už teraz ukazuje, že dokáže naše letisko rozvíjať,“ uviedol pre agentúru SITA generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Ivan Trhlík.

Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air začala svoje pôsobenie na bratislavskom letisku v marci tohto roku otvorením pravidelnej linky do macedónskeho Skopje a od polovice decembra zabezpečuje priame letecké spojenie aj s Kyjevom na Ukrajine. Obe linky fungujú dvakrát týždenne a pre veľký záujem cestujúcich sa od konca augusta budúceho roku zvýši frekvencia letov na štyri v týždni.

Wizz Air v budúcom roku pridá ďalšie tri letecké spojenia z Bratislavy – do rumunského mesta Kluž-Napoca od 10. marca dvakrát týždenne, do Tuzly v Bosne a Hercegovine od 27. marca trikrát týždenne a do poľskej Varšavy od 30. júna štyri razy v týždni. „Letecká spoločnosť Wizz Air sa s počtom piatich pravidelných liniek stane z hľadiska počtu pravidelných destinácií v budúcom roku druhým najvýznamnejším leteckým dopravcom na Letisku Bratislava po spoločnosti Ryanair,“ uviedol Trhlík.

Šéf bratislavského letiska považuje za úspech aj príchod ruskej leteckej spoločnosti Pobeda. Tá od konca decembra minulého roku zabezpečuje pravidelné letecké spojenie s Moskvou päťkrát týždenne a stala sa podľa počtu prepravených cestujúcich druhým najvýznamnejším pravidelným leteckým dopravcom na letisku.

„Aj napriek nepriaznivej geopolitickej situácii, ktorá výrazne ovplyvnila letnú dovolenkovú charterovú sezónu a mala za následok pokles vybavených pasažierov v nepravidelnej doprave, sa podarilo letisku vďaka novým pravidelným linkám leteckých spoločností zabezpečiť celkový rast počtu vybavených pasažierov,“ poznamenal Trhlík.

Nové linky totiž pridala aj letecká spoločnosť Ryanair, a to od letného letového poriadku nové spojenia do Manchesteru a na Korfu a od zimného letového poriadku nové linky do Nišu v Srbsku, do Eilatu-Ovdy v Izraeli a do Leeds-Bradford vo Veľkej Británii a spiatočne. V zime zároveň lieta aj do Edinburghu, kam lietala len v lete.

Letecká spoločnosť flydubai na linke z Bratislavy do Dubaja pridala štvrtý let v týždni. Cestujúci môžu navyše využiť prestupné lety v Dubaji napríklad do Bangkoku v Thajsku, do Colomba na Srí Lanke, do Ománu, na Maledivy. České aerolínie tento rok prepravili na trase Praha – Bratislava – Košice a späť o 18 % viac cestujúcich ako za rovnaké obdobie vlani.

„Z hľadiska investícií a rozvoja sme tento rok investovali do rozsiahlejšej údržby oboch vzletovo-pristávacích dráh 13–31 a 04–22 a rovnako plánujeme v údržbe vo väčšom rozsahu pokračovať aj v roku 2017,“ priblížil Trhlík.

Letisko Bratislava v tomto roku vzhľadom na bezpečnostnú situáciu v Európe a trvalú hrozbu teroristického útoku zvýšilo náklady na bezpečnosť o 50 %, čo ovplyvňuje jeho finančnú bilanciu. „Vyššie náklady sú z dôvodu zvýšených bezpečnostných opatrení, ktoré boli ešte v nedávnej minulosti skôr výnimkou, no v súčasnosti sa bohužiaľ stávajú štandardom. Z podstaty veci však túto problematiku nebudeme bližšie špecifikovať ani komentovať,“ uviedol Trhlík.

Letisko očakáva v budúcom roku rast počtu cestujúcich na 1,8 milióna až dva milióny, ak bude vývoj nepravidelných dovolenkových charterových letov priaznivejší ako v tomto roku. Zároveň k rozvoju môžu pomôcť ohlásené tri nové pravidelné letecké linky spoločnosti Wizz Air a nie je vylúčené, že oznámené budú aj ďalšie nové letecké spojenia.