Mzda porazí dávky. Pracovať bude výhodnejšie

Meniť sa to postupne začalo, keď minulá vláda zaviedla súbeh dávok a mzdy pre ľudí, čo po dlhodobom poberaní dávok začali pracovať. Teraz vláda dávky k mzde ešte zvyšuje v snahe motivovať 238-tisíc nezamestnaných Slovákov, aby išli pracovať.

Pri poklese nezamestnanosti pod deväť percent je aktivovanie zvyšných nezamestnaných kľúčové, inak firmy nebudú mať dostatok ľudí. Firmy už teraz tlačia na to, aby mohli zamestnať viac cudzincov, čomu sa štát bráni. Obmedzovaním práce na dohodu či zvyšovaním dávok núka firmám do zamestnania radšej dlhodobo nezamestnaných.

V súčasnosti 4-členná rodina s dvoma deťmi, kde sa obaja rodičia zúčastňujú na aktivačných prácach, berie na dávkach a príspevkoch 457 eur mesačne. Ak sa jeden rodič zamestná za minimálnu mzdu, príjem domácnosti stúpne asi o 200 eur. Pri nákladoch na dopravu do práce či stravovanie sa to mnohým máli. Od 1. januára 2017 sa však príjem danej rodiny zvýši na 700 eur a od 1. júla po zmene zákona na vyše 800 eur. Rozdiel v príjme domácnosti, keď je na dávkach, a stavom, keď aspoň jeden rodič pracuje za minimálnu mzdu, tak bude 356 eur za mesiac. "Chceme, aby sa ľuďom na Slovensku oplatilo viac pracovať, ako poberať sociálne dávky,“ povedal premiér Robert Fico. Zvýšený príjem budú mať ľudia počas jedného roka vďaka zachovaniu časti sociálnych dávok aj po nástupe do zamestnania.



(Kliknutím na obrázok zväčši, Príjem rodiny na dávkach a pri práci za minimálnu mzdu.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: SHUTTERSTOCK, Pravda, Martin Chovanec

Rekvalifikačné kurzy z eurofondov

Štát zároveň plánuje ľuďom bez práce ponúknuť vzdelanie žiadané na trhu práce. Na financovanie rekvalifikačných kurzov odobrených samotnými zamestnávateľmi sa plánuje minúť 70 miliónov eur z eurofondov. "Rekvalifikácia bude prebiehať individuálnou výučbou pod vedením inštruktorov a jej súčasťou bude aj získavanie pracovných návykov v reálnych podmienkach firmy a zvýšenie motivácie pre prácu v danom odvetví priemyslu na strane uchádzača o zamestnanie,“ uviedol štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš. Vybraní nezamestnaní sa napríklad v ročnom rekvalifikačnom kurze vyučia za nástrojárov. Vzdelávaní budú v systéme duálneho vzdelávania, keď 30 percent výučby bude tvoriť teória a 70 percent prax priamo v podnikoch.

Aktuálne na Slovensku miera evidovanej nezamestnanosti dosahuje hodnotu 8,78 percenta. "Dopyt po zamestnancoch výrazne prevyšuje ponuku a vo veľkých mestách a v priemyselných oblastiach je kritický nedostatok vhodných pracovníkov. Očakávame, že na začiatku roku budú naberať ľudí predovšetkým veľké a stredné firmy v priemysle, logistike, obchode a službách, teda vo všetkých najpodstatnejších sektoroch,“ povedala Jaroslava Rezlerová, generálna riaditeľka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika. Podľa jej skúseností firmy už dnes nemajú problém obsadiť len špecializované technické profesie, ale dostatok ľudí chýba aj na pozície výrobných robotníkov a skladníkov. V snahe udržať si kvalifikovaných zamestnancov bude musieť čoraz viac firiem pristupovať k zvyšovaniu miezd. "Rast platov bude prebiehať vo dvoch rovinách. V tej prvej budú mzdy rásť priebežne bez nutnosti zmeniť pozíciu. V tej druhej pôjde o rast platov vďaka zmene pozície z menej sofistikovanej na sofistikovanejšiu, napríklad v súvislosti s pokračujúcou automatizáciou,“ uviedol Luboš Sirota, generálny riaditeľ personálnej agentúry McROY Group.

V budúcnosti ešte viac manuálnych pozícií nahradia stroje a ľudia bez praxe budú mať ešte menšiu šancu na prácu ako dnes. Podľa údajov Štatistického úradu v roku 2008 pracovalo v domácom priemysle takmer 586-tisíc ľudí a ročné tržby domácich fabrík dosiahli 72,8 miliardy eur. V roku 2015 bolo v slovenskom priemysle zamestnaných 509-tisíc ľudí a ročné tržby boli niečo vyše 87 miliárd eur. Domáce firmy tak dokázali zvýšiť hodnotu vyrobeného tovaru o 14,2 miliardy eur pri znížení počtu zamestnancov o 77-tisíc.

Nasadzovanie robotov je vo väčšine fabrík sprevádzané stratou pracovných miest. Výnimkou je najväčší domáci automobilový závod bratislavského Volkswagenu. "Roboty a automatizačná technika pribúdajú v bratislavskom závode spolu s novými investíciami a zároveň so sebou prinášajú nové pracovné miesta. V roku 2015 bola spustená výroba v novej karosárni pre Audi Q7, kde sa nachádza približne tisícka robotov. Ďalších 500 robotov pribudne v novej karosárni Porsche, ktorá bude uvedená do prevádzky na konci roka 2017,“ priblížila Lucia Kovarovič Makayová, hovorkyňa Volkswagenu Slovakia.

Automobilkám chýbajú kvalifikovaní

VW aktuálne prijíma nových ľudí a s nábormi plánuje pokračovať aj začiatkom roka 2017. Pre problémy s nájdením dostatku kvalifikovaných ľudí bratislavskému závodu dočasne pomáha aj 550 Maďarov presunutých z fabriky v Györi. "Na pracovnom trhu chýba predovšetkým kvalifikovaná pracovná sila, najťažšie obsadzované sú pozície, pri ktorých je požadované technické, prípadne elektrotechnické vzdelanie. Konkrétne ide napríklad o pozície ako mechatronik, elektrotechnik pre automatizačnú techniku, nástrojár, autoelektrikár, priemyselný mechanik, údržbár robotov a výrobných zariadení,“ dodala Makayová. Priemerné platy v tomto závode dosahujú bez započítania manažmentu hodnotu 1 795 eur v hrubom, aj keď nástupné mzdy sú podstatne nižšie.

Problémy nájsť dostatok kvalifikovaných ľudí má takmer každá väčšia domáca fabrika. "Zamestnávatelia na Slovensku majú v súčasnosti čím ďalej, tým väčší problém nájsť vhodných kandidátov s primeranou kvalifikáciou a pracovnými návykmi. Postupne tak musia zľavovať nielen zo svojich kritérií, ale zároveň aj viac investovať do ich rekvalifikácie a zaškolenia,“ povedal Jozef Bačé, hovorca Kia Motors Slovakia.

Automobilka pri Žiline už v tomto roku umožnila v spolupráci so Strednou odbornou školou strojníckou z Kysuckého Nového Mesta duálne vzdelávanie 22 stredoškolským študentom. Mladí ľudia sa priamo vo výrobných halách automobilky prakticky vzdelávajú v odboroch mechanik špecialista automobilovej výroby a programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení. "Štandardne študentom stredných škôl ponúkame finančnú podporu 2-tisíc eur za rok, odbornú prax a po jej skončení prácu v našej spoločnosti,“ dodal Bačé. O tom, že sa automobilke darí, svedčí aj príprava na výrobu nového modelu, ktorý automobilka pravdepodobne predstaví už v priebehu roka 2017.

Podľa odhadov Národnej banky Slovenska klesne do roku 2019 nezamestnanosť na sedem percent. Prispieť má k tomu aj štát zvýšenou motiváciu ľudí pre nástup do práce. Ak v prípade rodiny s dvoma deťmi aspoň jeden z rodičov zoberie prácu za minimálnu mzdu a druhý bude pracovať na aktivačných prácach, čistý mesačný príjem rodiny dosiahne 813,21 eura. Najviac, až 374,11, dostane v čistom rodič zamestnaný za minimálnu mzdu. Ďalších 42,82 eura každý mesiac dostane pre uplatnenie daňového bonusu na manželku a dve deti. Vyplácané dávky v hmotnej núdzi budú tvoriť sumu 223,1 eura. Osobitný príspevok bude vo výške 126,14 eura a na prídavkoch na dve deti štát vyplatí 47,04 eura. Prvého pol roka tak čistý príjem rodiny dosiahne spomínaných 813,21 eura. Po pol roku osobitný príspevok znovu klesne na 63,07 eura a mesačný príjem rodiny dosiahne 750,14 eura. Po roku štát už žiadny osobitný príspevok nevyplatí a znížený mesačný príjem rodiny dosiahne 687,07 eura. To je stále o 229,89 eura viac ako mesačný príjem rodiny žijúcej len zo sociálnych dávok, ktorý aj v budúcom roku ostane v nezmenenej výške 457,18 eura.