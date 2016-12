Obnova rýchlikov je pomalá

Štátne rýchliky poznačil zub času. Cestujúci by si ich výmenu predstavovali podstatne rýchlejšie, ako sa deje.

Chýba internet a niekedy sú problémy aj s klimatizáciou či kúrením. Štátny vlakový dopravca Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) plánuje v najbližších rokoch kúpiť 35 nových vozňov. To však situáciu zlepší len čiastočne, keď vozne slúžia aj viac ako dve dekády.

"Priemerný vek osobných vozňov je v súčasnosti 21 rokov,“ informuje Tomáš Kováč, hovorca ZSSK. Začiatkom druhého polroka 2018 štátnemu dopravcovi prídu prvé kusy nových vozňov, na ktoré plánuje minúť 69,5 milióna eur. Celkovo 35 nových vozňov bude stačiť na výmenu všetkých vozňov vo viac ako troch rýchlikoch. Z daného počtu bude päť vozňov určených pre 2. triedu. Následná opcia je na nákup desiatich vozňov 2. triedy, desiatich vozňov 2. triedy s troma veľkopriestorovými oddielmi pre cestujúcich a piatich vozňov pre 1. triedu. Vozne 2. triedy budú skonštruované na rýchlosť 160 km/h. Päť vozňov 1. triedy bude schopných jazdiť rýchlosťou až 200 km/h.

Záujemcovia môžu podkladať ponuky do súťaže do konca januára 2017. Z verejnej súťaže vyplýva, že ZSSK má záujem o dodanie nových vozňov od júla 2017 do konca roka 2019. "Jednou z našich hlavných priorít je pokračovať v modernizácii vozňového parku, aby naši zákazníci cestu vo vlaku strávili v pohodlí a komfortne. Keďže posledné modernizované vozne pre diaľkovú dopravu boli dodané naposledy v roku 2008, rozhodli sme sa pre nákup nových klimatizovaných vozňov,“ uviedol Filip Hlubocký, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ZSSK.

Štátny vlakový dopravca Železničná spoločnosť Slovensk plánuje v najbližších rokoch kúpiť 35 nových vozňov. Autor: Ivan Majerský, Pravda

Podľa hovorcu Kováča ZSSK v súčasnosti disponuje približne 400 plne klimatizovanými vozňami vhodnými na diaľkovú dopravu, ktorých konštrukčná rýchlosť dosahuje 160 km/h. Okrem toho má štátny dopravca k dispozícii aj 10 kusov lôžkových vozňov takisto určených pre diaľkovú dopravu, ktoré sú konštrukčne stavané až na rýchlosť 200 km/h. "ZSSK stále modernizuje svoj vozový park, pričom využíva najmä finančné prostriedky Európskej únie. Na mnohých tratiach sa preto cestujúci vozia prevažne v nových alebo modernizovaných vozňoch, nových elektrických poschodových jednotkách alebo dieselmotorových jednotkách. Pribúdajú vozne s WiFi,“ dodáva Kováč.

Eurofondy však na obnovu diaľkových spojov použité byť nemôžu. Najstaršie vozne ZSSK v súčasnosti zaradzuje do vlakov na posilnenie kapacity, a teda slúžia ako záloha v časoch špičky. Do rýchlikov sa teda dostávajú v piatky a nedele, prípadne počas sviatkov.

Začiatkom tohto roka, po zrušení prevádzky InterCity (IC) vlakov, štátny dopravca zaradil vozne z týchto spojení do rýchlikov. Spravidla išlo o tie najlepšie vozne, aké ZSSK má. V decembri došlo k obnoveniu prevádzku komerčných vlakov štátneho dopravcu. IC vlaky sa na koľajnice vrátili bez toho, aby ZSSK kupovala nové vozne. Napriek tomu však ZSSK odmieta, že z rýchlikov zmiznú najlepšie vozne, ktoré sú do nich radené od začiatku tohto roka. "Štandardne sú vlaky InterCity zostavené z piatich vozňov – vozeň 1. triedy, reštauračný vozeň, vozeň na prepravu batožín, detí a imobilných cestujúcich a dva vozne 2. triedy. ZSSK nasadila najlepšie typy vozňov, ktoré má k dispozícii. ZSSK len zmenila obeh vozňov určených pre diaľkovú dopravu, ktorými disponuje,“ vysvetľuje Kováč.

Už v roku 2015 štátny dopravca oznámil, že plánuje zmodernizovať 35 vozňov 2. triedy za 26,66 milióna eur. V roku 2014 si však štátny dopravca po spustení bezplatného cestovania pre študentov a dôchodcov aj tak musel požičať desiatky ojazdených vozňov a niekoľko dieselových lokomotív z Českej republiky. Denne tak štát za prenájom platil viac ako 7 800 eur. Napokon dopravca presedlal na modernejšie vozne.