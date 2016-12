Projekt novej jadrovej elektrárne v Bohuniciach zrejme zamrazia

"Keď sa rozhodlo vo vláde v roku 2009 o tomto projekte, jeho návratnosť bola vďaka drahšej elektrine na svetových trhoch úplne inde ako je dnes. My v tejto chvíli konzultujeme s českou stranou, so spoločnosťou ČEZ, ako sa postaviť k tomuto projektu. Možno bude tento projekt na čas zmrazený a počkáme si na lepšie ceny elektriny, aby mal aj návratnosť. Nemôžeme predsa robiť projekt, ktorý nemá ekonomickú návratnosť. V roku 2020 už môžu byť ceny elektriny úplne inde, a taktiež môže zlacnieť aj technológia,“ povedal v rozhovore pre portál vEnergetike.sk Ži­ga.

Minister si stále myslí, že bolo správnym krokom pustiť sa do takéhoto projektu. „Výstavba takej jadrovej elektrárne trvá desať možno pätnásť rokov. Vieme, že životnosť jadrovej elektrárne V2 v Jaslovských Bohuniciach bude do roku zhruba 2035. Musíme sa tak pripraviť na to, aby sme ju vedeli nahradiť nejakým iným zdrojom,“ dodal Žiga.

Projekt novej jadrovej elektrárne v Bohuniciach má na starosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS). V nej má 51-percentný podiel štát prostredníctvom štátnej akciovky JAVYS, zvyšok akcií vlastní česká skupina ČEZ. O vstup do projektu sa už zaujímali ruský Rosatom a čínska spoločnosť China General Nuclear Power Corporation. V súčasnosti ministerstvo neeviduje záujem o vstup nového investora do projektu.

„Ten stav na trhu aký v súčasnosti je, predurčuje, že záujem o vstup nového investora do projektu neevidujeme. Keďže sme sa vyjadrili, že garanciu výkupnej ceny elektriny nedáme, tak to nemá ekonomický základ pre akéhokoľvek nového investora,“ konštatoval Žiga.

Projekt novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach už získal od ministerstva životného prostredia kladné stanovisko v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Ministerskí úradníci navrhli investorovi postaviť v Bohuniciach jeden jadrový reaktor generácie III+ s maximálnym čistým inštalovaným elektrickým výkonom do 1 700 megawattov. Podľa investičného zámeru, ktorý bol posudzovaný v procese EIA, by sa malo začať s výstavbou novej jadrovej elektrárne v roku 2021. Do trvalej prevádzky by mala byť elektráreň uvedená v roku 2029. Živnosť je naplánovaná na 60 rokov. Výstavba bohunickej elektrárne by si mala vyžiadať od 4 do 6 miliárd eur.