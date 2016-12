Jar vráti úroky hypoték na minimum

Za 80-tisíc až 90-tisíc eur bol v Bratislave pred piatimi rokmi 3-izbový starší byt, teraz je za danú cenu 1-izbový. Autor: Ivan Majerský, Pravda

Pri ročnej a trojročnej fixácii sa počas jarných a jesenných akcií domácich bánk môžu úroky pohybovať stále nad jedným percentom. Dlhšie päť- až desaťročné fixácie už lacnejšie nebudú pre plánované zníženie objemu tlačených peňazí o 20 miliárd eur. Európska centrálna banka totiž už na jar zníži mesačné tlačenie nových eur z 80 na 60 miliárd eur.

"Finančné trhy počítajú s postupným rastom úrokov najmä pri dlhších päť- až desaťročných fixáciách. Úrokové sadzby sa tak postupne začínajú odrážať od dna,“ povedal Ľubomír Koršnák, analytik UniCredit Bank. Pri určovaní výšky úrokov rozdáva karty Európska centrálna banka, ktorá tlačenie peňazí spustila v marci 2015 a zatiaľ v ňom plánuje pokračovať až do decembra 2017. Vďaka tomu sa v ekonomikách 19 štátov používajúcich spoločnú menu euro ocitne 2,28 bilióna nových eur.

Práve po oficiálnom skončení tlačenia peňazí sa Slováci musia pripraviť na rýchlejšie stúpanie priemerných hypotekárnych úrokov zo súčasnej hodnoty 1,78 percenta na 4,28 percenta. S takýmto scenárom počíta vo svojej analýze úrokových sadzieb Tatra banka. Pokiaľ by ECB prestala s programom nákupu dlhopisov a znormalizovala by úroveň základnej sadzby na "rovnovážnu úroveň“, tak by úročenie slovenských dlhopisov stúplo o 2,5 percenta. Podobný efekt by sa dal očakávať aj na iných komerčných úveroch ako hypotéky či podnikové úvery, uviedol Juraj Valachy, analytik Tatra banky.

Pri úroku vo výške 1,78 percenta je mesačná splátka 20-ročnej hypotéky vo výške 100-tisíc eur približne 496 eur za mesiac. Ak by takéto vysoké úroky vydržali 20 rokov, klient celkovo banke vráti 119 040. Lenže úroky sa v praxi menia po skončení dohodnutej fixácie a o päť rokov môže byť priemerný úrok vo výške 4,28 percenta. V takom prípade mesačná splátka tej istej hypotéky vo výške 100-tisíc eur okamžite po zmene úroku stúpne na 621 eur. V tomto prípade splátka hypotéky stúpne z mesiaca na mesiac o rovných 125 eur. Súčasné obdobie nízkych úrokov je preto dobré využiť na čo najväčšie splatenie istiny formou mimoriadnych splátok hypotéky.

Byt v budúcnosti nemusí byť cenný

Odvrátenou stranou lacných úverov je pomerne razantný rast cien nehnuteľností. Prudké zdražovanie sa týka hlavne väčších slovenských miest s dostatkom pracovných príležitostí. Podľa údajov Národnej banky Slovenska najrýchlejšie rastú ceny jednoizbových bytov. "Približne pred piatimi rokmi som v bratislavskej mestskej časti Karlova Ves kúpil 3-izbový byt za 89-tisíc eur. Dnes vo vedľajšom paneláku známy predáva 1-izbový byť za 80-tisíc eur a 3-izbové byty idú za 115-tisíc eur. Nikdy by som neveril, ako rýchlo môže prísť k takému radikálnemu zvyšovaniu cien,“ povedal Peter Riško.

V budúcnosti budú ceny nehnuteľností tlačiť nadol negatívne demografické trendy. "Tie sa začnú prejavovať nielen na nedostatku pracovnej sily, ale aj v dopyte po nehnuteľnostiach. V roku 2013 bola populácia tvoriaca dopyt po nehnuteľnostiach na svojom vrchole. Dynamika jej poklesu bude najbližšie roky rásť. Od roku 2020 bude ročne z tejto skupiny ubúdať viac ako 2,5 percenta, čo je 30-tisíc ľudí,“ uviedol Boris Fojtík, analytik Tatra banky. Ak sa na Slovensku nezačne rodiť viac detí alebo pracovať viac cudzincov, o pár desiatok rokov budú v menších mestách s nedostatkom pracovných príležitostí realitou sídliská plné prázdnych činžiakov. Smerom dole ceny nehnuteľností tiež zráža celosvetová ekonomická kríza kombinovaná s prudkou výstavbou nových bytov. Hospodársky prepad totiž vždy spôsobí menší záujem ľudí o kúpu bytu a zároveň developeri sa snažia predať postavené byty aj za cenu straty. "No kedy sa táto situácia zopakuje, je len veľmi ťažko predikovať. Tak ako v roku 2009 by to mohla naštartovať nejaká "čierna labuť“. Momentálne však ponuka a počet začatých nehnuteľností ani zďaleka nedosahujú rozmery z roku 2008 a udalosti ako Lehman Brothers sa tiež nedejú každý rok,“ dodal Fojtík. Tesne po kríze sa napríklad v Španielsku nový dom postavený priamo pri mori predával za 100-tisíc eur.

V Spojených štátoch amerických už pred rokmi ukončili tlačenie peňazí a v decembri 2016 americká centrálna banka už druhý raz zvýšila základnú úrokovú sadzbu. Tá sa aktuálne nachádza v pásme 0,5 až 0,75 percenta. "Zatiaľ čo trh rátal skôr s dvoma zvýšeniami v roku 2017, Fed si ich nalinkoval tri, čím by sa kľúčová sadzba dostala do pásma 1,25 až 1,5 percenta,“ uviedla analytička Slovenskej Sporiteľne Katarína Muchová. Na porovnanie, Európska centrálna banka plánuje celý rok 2017 držať základnú úrokovú sadzbu na nule. Práve výrazne vyššie úroky majú v budúcom roku stáť za výrazným posilňovaním dolára.

Slabé euro pomôže aj uškodí

Najväčším rizikom príliš rýchleho zvyšovania úrokov je zníženie schopností ľudí splácať poskytnuté hypotéky. Práve príliš vysoké úroky stáli v roku 2008 za masívnym nárastom nesplácaných hypoték v Spojených štátoch amerických. Následná eskalácia problémov vyústila v roku 2008 do krachu americkej banky Lehman Brothers a odštartovala celosvetovú krízu. Časť analytikov práve pre ohrozenie hospodárskeho rastu počíta v budúcom roku s miernejším zvyšovaním úrokov, ako ohlásila americká centrálna banka Fed. V takom prípade by euro mohlo aj počas celého budúceho roka byť mierne silnejšie ako americký dolár.

Slabé euro pomáha európskym firmám zvyšovať vývoz za Atlantický oceán. Do Spojených štátov amerických smeruje takmer každé desiate auto vyrobené v bratislavskom Volkswagene. Súčasné oslabovanie eura pomáha nemeckej automobilke zvyšovať zisky a zároveň vytvára priestor na znižovanie cien. Konkrétne v máji 2014 predaj luxusného Porsche Cayenne v cene 100-tisíc dolárov priniesol automobilke 72-tisíc eur. V tom čase sa totiž jeden dolár dal na finančných trhoch vymeniť za 0,72 eura. Pre posilnenie americkej meny sa 1 dolár dá aktuálne vymeniť za 0,96 eura. Predaj Porsche Cayenne za 100-tisíc dolárov aktuálne automobilke prinesie okolo 96-tisíc eur. Pre posilnenie dolára sa eurový zisk z luxusného SUV vozidla zvýšil o 24-tisíc eur.

Naopak, problémy s oslabovaním eura môžu mať firmy dovážajúce súčiastky zo štátov nachádzajúcich sa mimo územia Európskej únie. Zároveň oslabujúce sa euro predraží nákup ropy predávanej v amerických dolároch a povedie k zdražovaniu palív. "Nedá sa preto jednoznačne povedať, či slabé euro bude, alebo nebude prospešné pre ekonomický rast Slovenska, keďže niektorým podnikom pomôže a iným, naopak, uškodí,“ uzavrel tajomník Republikovej únie zamestnávateľov Martin Hošták.