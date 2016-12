Úseky D3 na Kysuciach a R2 pri Zvolene ukončia budúci rok

Zhotovitelia oboch stavieb lehoty na ich dokončenie v roku 2016 nestihli a motoristi si tak na využívanie nových úsekov musia počkať približne ešte pol roka.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) informovala, že úsek R2 Zvolen, východ – Pstruša by mal byť do užívania odovzdaný v máji budúceho roku. „Úsek D3 Svrčinovec – Skalité bude podľa uzatvoreného dodatku stavebne ukončený do septembra 2017. Do predčasného užívania motoristom by mal byť úsek odovzdaný pred začiatkom leta,“ uviedol pre agentúru SITA vedúci odboru marketingu a služieb verejnosti NDS Martin Guzi.

Úsek R2 pri Zvolene v dĺžke 7,9 kilometra stavia španielsko-slovenské združenie stavebných spoločností Corsan-Corviam Construcción, S. A. a Chemkostav IS, s. r. o., Michalovce od leta 2014. Stavba za zmluvnú cenu 82,33 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (98,8 mil. eur vrátane dane) mala byť hotová v júli tohto roka. Pre rozšírený archeologický prieskum, opakované nálezy pyrotechniky na hlavnej trase a projektové úpravy bola lehota predĺžená na november, ale ani tento termín nebol dodržaný.

Zhotoviteľom stavby úseku D3 Svrčinovec – Skalité v polovičnom profile a v dĺžke 12,3 km je združenie stavebných spoločností na čele s Váhostavom – SK, a. s., ďalšími členmi sú Doprastav, a. s., Strabag, s. r. o. a Metrostav, a. s. Diaľnicu stavajú vyše tri roky a zaviazali sa ju postaviť za 329,88 mil. eur bez dane (395,86 mil. eur vrátane dane). Pôvodne mala byť ukončená v októbri tohto roka a odovzdaná do užívania spoločne s nadväzujúcim úsekom Skalité – hranica Slovenska a Poľska tiež v polovičnom profile a dĺžke 3,2 km.

NDS uviedla tri hlavné dôvody oddialenia lehoty výstavby D3. „Zmeny technického riešenia z dôvodu umožnenia napojenia R5 (úsek od hranice ČR a SR po Svrčinovec) na D3,“ priblížil Guzi. Ide o zmeny tvaru križovatky doplnením kruhového objazdu, prekládok inžinierskych sietí, oporných múrov a výškového vedenia mostných objektov v križovatke Svrčinovec.

„Počas razenia tunelov sa vyskytli problémy s nevhodnou geológiou – nutnosť použitia vyšších vystrojovacích tried zodpovedajúcich skutočným geologickým pomerom. Potrebná je úprava cesty I/12, ktorá bude využívaná ako obchádzková trasa pri nehodách na diaľnici D3,“ priblížil Guzi ďalšie dva dôvody predlženia termínu výstavby.

Úsek D3 Svrčinovec – Skalité umožní prvé diaľničné spojenie s Poľskom a dobudovanie celej diaľnice D3 od Žiliny významne odľahčí cesty na Kysuciach a na Orave. Úsek D3 bude v polovičnom profile v dĺžke 11,3 km. V plnom profile bude kompletná križovatka Svrčinovec, vrátane predportálových úsekov tunelov Svrčinovec (420 metrov) a Poľana (898 metrov) v celkovej dĺžke vyše jedného kilometra. Ide o stavebne veľmi náročný projekt financovaný zo zdrojov Európskej únie, na ktorom bude dvadsaťdva mostov a spomínané dva tunely. Diaľnica povedie ponad hlboké údolia, most Valy bude najvyšší v krajine s 84 metrami, ďalšie štyri mosty budú vysoké 47 až 58 metrov.