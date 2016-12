V tomto roku bol odovzdaný do užívania jediný úsek na R2

Motoristi využívajú obchvat Bánoviec nad Bebravou v polovičnom profile a dĺžke 9,6 kilometra od októbra. Výstavba úseku trvala od začiatku roka 2014, zmluvná cena bola 88,18 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (105,82 mil. eur vrátane dane).

Výstavba cesty bola spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013, príspevok Európskej únie dosiahol 46,86 mil. eur. Zhotoviteľom stavby bola spoločnosť Inžinierske stavby, a. s. Košice. Úsek mal byť odovzdaný do užívania pôvodne v máji, neskôr v auguste tohto roka. Na predĺženie lehoty výstavby mali vplyv zosuvy pôdy.

Mimoúrovňová križovatka s diaľničným privádzačom na diaľnici D1 v Novej Polhore pri Košiciach, medzi križovatkami Lemešany a Budimír, je v prevádzke od novembra tohto roka. So stavbou privádzača v dĺžke 1 452 metrov sa začalo v máji 2015 a pôvodne mal byť hotový v marci tohto roka. Zhotoviteľom prác bola spoločnosť Doprastav, a. s. za zmluvnú cenu 7,17 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (8,61 mil. eur vrátane dane).

„Bezpečnejší prejazd po D2 na Záhorí prináša ekodukt pri Moravskom Svätom Jáne, ktorý sme sprevádzkovali počas leta,“ pripomenul pre agentúru SITA vedúci odboru marketingu a služieb verejnosti NDS Martin Guzi. Zelený most nad D2 slúži pre migrujúcu zver, čím by sa mal obmedziť jej vstup na diaľnicu a tak by sa mali znížiť prípady kolízií s autami.

Ekodukt bol odovzdaný do užívania v auguste tohto roka, pôvodná lehota bola vo februári. Zhotoviteľom stavby za 5,98 mil. eur bez dane (7,18 mil. eur vrátane dane) bola skupina na čele so spoločnosťou Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o., Bratislava, druhým členom bola bratislavská firma Tubau, a. s.

NDS otvorila v júni tohto roka tretie informačno-predajné miesto, a to na hraničnom priechode s Rakúskom v Bratislave, Jarovciach. „Zahraniční vodiči tu okrem kúpy diaľničných známok dostanú informácie o cestovnom ruchu alebo o možnostiach ubytovania,“ uviedol Guzi. „Rok 2016 bol aj rokom prerážok tunelov, začali sme tunelom Považský Chlmec na D3 (úsek Žilina, Strážov – Žilina, Brodno) a pokračovali Ovčiarskom a v decembri sme prerazili aj tunel Žilina na D1 (oba na úseku Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka),“ dodal.