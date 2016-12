Malware ruských hackerov našli v počítači energetickej firmy

„Okamžite sme začali kroky, aby sme notebook izolovali a o náleze sme informovali federálne úrady,“ uviedol zástupca dodávateľskej spoločnosti Burlington Electric Departement z Vermontu. Škodlivý program sa našiel iba v jedinom prístroji.

Podľa zdroja agentúry Reuters z amerických tajných služieb nešlo o zásadné narušenie bezpečnosti, ktoré by spôsobilo nejaké škody, a do počítača sa mohol malware dostať aj po návšteve niektorej internetovej stránky. Zariadenie tak nemuselo byť priamym terčom hackerského útoku. „Berieme to ale vážne,“ dodal zdroj s tým, že energetická sieť je vysoko prepojená a zraniteľná.

Vláda prezidenta Baracka Obamu viní Rusko z hackerských útokov na americké inštitúcie aj na súkromné ​​osoby. Ich cieľom malo podľa nej byť okrem iného ovplyvnenie nedávnych prezidentských volieb v prospech republikánskeho kandidáta Donalda Trumpa.

Vo štvrtok Spojené štáty vypovedali 35 ruských diplomatov a uzavreli dve ruská pracoviská na svojom území. Prezident Obama navyše vyhlásil sankcie okrem iného voči ruskej civilnej tajnej službe FSB a vojenskej rozviedke GRU.

Rusko odmieta, že by na USA prostredníctvom hackerov útočilo. Prezident Vladimir Putin sa rozhodol, že v reakcii na americké sankcie nikoho zo zeme nevyhostí.

Budúci prezident USA Donald Trump odmieta, že by na jeho víťazstvo vo voľbách malo Rusko nejaký podiel. Sankcie vyhlásené Obamovou administratívou nepriamo kritizoval, keď po ich ohlásení vyzval, aby sa USA venovali „väčším a lepším veciam“. Budúci týždeň sa však chce stretnúť so zástupcami amerických tajných služieb, aby získal o údajných hackerských útokoch Ruska na USA bližšie informácie.