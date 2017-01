Čína viac otvorí investorom ďalšie odvetvia

ČTK |

Čínska vláda viac uvoľní obmedzenia zahraničných investícií vo viacerých sektoroch. Otvorí dvere investíciám do bankovníctva, poisťovníctva a ďalších finančných služieb, do internetových služieb a tiež napríklad do výroby železničných zariadení alebo motocyklov. Oznámila to Národný rozvojová a reformná komisia, ktorá má v Číne úlohu plánovacieho úradu.