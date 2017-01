Stúpenci brexitu chcú odchod do 2 rokov bez prechodného obdobia

Organizácia Leave Means Leave vyhlásila, že „úplný, rýchly“ odchod by na nadchádzajúcich rokovaniach mal patriť k hraniciam, za ktoré nie je možné ustúpiť. Informuje o tom britský portál bbc.com.

Bývalý šéf Právnej služby Rady Európskej únie Jean-Claude Piris minulý týždeň povedal, že nie je možné, aby Británia dokázala vyrokovať novú dohodu o voľnom obchode so zvyškom Európskej únie počas dvoch rokov vyčlenených na vymedzenie podmienok odchodu krajiny z EÚ. Upozornil pritom, že to bude trvať najmenej päť rokov a pravdepodobne aj dlhšie.

Organizácia Leave Means Leave však vyhlásila, že sa nemôže uzavrieť dočasná dohoda, ktorá by si vyžadovala, aby Británia zostala na spoločnom trhu alebo v colnej únii. „Veľká Británia musí odísť z EÚ do dvoch rokov,“ napísali spolupredsedovia organizácie Leave Means Leave Richard Tice a John Longworth v liste premiérke. Ministri britskej vlády naznačili, že naďalej je možná prechodná dohoda, hoci premiérka Mayová tvrdí, že počas stanoveného obdobia je podľa jej presvedčenia možná aj osnova dohody o voľnom obchode so zvyškom EÚ.