Sadzba za poistencov štátu v zdravotníctve klesla na 3,78 %

Od začiatku roka 2016 bola na úrovni 4,30 % z vymeriavacieho základu, avšak na posledné dva mesiace roku, od 1. novembra do 31. decembra, stúpla na 4,96 %. V roku 2015 pritom platba za poistencov štátu dosiahla 4,13 %, na posledné dva mesiace stúpla na 5,85 % z priemernej mzdy na Slovensku.

Novela zákona zároveň zrušila stropy na platenie zdravotných odvodov. V minulom roku sa zdravotné odvody platili najviac z mesačnej sumy 4 290 eur, čo bolo päťnásobkom priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Ako ešte minulý rok vysvetlil minister zdravotníctva Tomáš Drucker, zrušením stropov na zdravotné poistenie príde do zdravotných poistení zhruba o 82 miliónov eur viac, ako sa plánovalo. Väčšina týchto prostriedkov, konkrétne vyše 70 miliónov eur, sa podľa Druckera použije na obnovu nemocníc.

„Na to, aby toto bolo technicky možné, keďže sú to príjmy zdravotných poisťovní a navyšujú celkový finančný objem do zdravotných poisťovní, aby štát mohol zobrať z prevádzkových peňazí a dať ich do kapitálových, musela sa znížiť platba za poistencov štátu,“ zdôvodnil šéf rezortu zdravotníctva.