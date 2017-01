Prevzatie elektrárne Gabčíkovo považuje Žiga za správne

Práve on z pozície ministra životného prostredia celý proces prevzatia koordinoval. "Myslím si, že rozhodnutie prevziať Vodnú elektráreň Gabčíkovo bolo veľmi správne,“ povedal v rozhovore pre portál vEnergetike.sk Ži­ga.

Minister je presvedčený, že sa to štátu oplatilo aj napriek tomu, že po prevzatí gabčíkovskej elektrárne sa zhoršilo hospodárenie štátneho podniku Vodohospodárska výstavba, ktorý elektráreň v súčasnosti prevádzkuje. „Minulý rok nebola dostatočne vysoká cena elektriny, to znamená, že tie tržby trochu poklesli a nebol dostatok vody v Dunaji. Ja by som sa nikdy nepozeral na hospodárenie takýchto výrobných zariadení cez prizmu jedného roka. Môžeme hovoriť o troch až piatich rokoch, kedy sa vám ukáže ten obraz, aký to má potenciál, koľko elektriny to dokáže vyrobiť, akým spôsobom to vie stabilizovať elektrizačnú sústavu. Zároveň to generuje pracovné príležitosti a všetko, čo s tým súvisí. Takže ja si myslím, že ten krok bol správny,“ zdôraznil Žiga.

Od marca 2015 prevádzkuje Vodnú elektráreň Gabčíkovo na základe rozhodnutia druhej vlády Roberta Fica štátny podnik Vodohospodárska výstavba, po tom ako štát vypovedal Slovenským elektrárňam zmluvu o prenájme. Vláde sa totiž nepáčil fakt, že túto elektráreň prevádzkovali Slovenské elektrárne, vtedy majoritne vlastnené talianskym Enelom. Pritom kontrolu nad gabčíkovskou elektrárňou mal mať slovenský dominantný výrobca elektriny až do roku 2036. Premiér hovoril o viacerých dôvodoch, prečo štát vypovedal zmluvu o prenájme uzavretú so Slovenskými elektrárňami. Jedným z nich bola údajná neochota Slovenských elektrární na čele s talianskym investorom realizovať generálnu opravu gabčíkovskej elektrárne, ktorá sa mimochodom ešte doteraz nezačala.

Zmluvu o prevádzke Vodnej elektrárne Gabčíkovo podpísali v marci 2006, teda ešte pred samotným ukončením privatizačného procesu, štátny podnik Vodohospodárska výstavba a Slovenské elektrárne. Podpisom zmluvy získali elektrárne právo prevádzkovať gabčíkovskú elektráreň na obdobie 30 rokov. Táto zmluva sa však nepozdávala nastupujúcej prvej Ficovej vláde, ktorá ju v roku 2007 napadla na súde s tým, že ju chcela zrušiť. Na súdy bolo podaných v tejto veci celkovo dvanásť súdnych sporov. V tejto veci je aj medzinárodná arbitráž.