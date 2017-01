Štát hospodáril oveľa lepšie než plánoval, deficit je nižší o miliardu

Potvrdzujú to údaje ministerstva financií, podľa ktorých schodok štátneho rozpočtu k 31. decembru 2016 predstavoval 980,3 mil. eur, kým rozpočet počítal s deficitom 1,97 mld. eur. Podobne sa zlepšilo hospodárenie štátu aj voči predchádzajúcemu roku, keď schodok klesol o vyše 950 mil. eur. Celkové príjmy štátu dosiahli vlani 14,276 mld. eur a prakticky presne naplnili ciele stanovené v rozpočte. Celkové výdavky však boli oproti schválenému rozpočtu nižšie o 6,1 %, keď dosiahli 15,256 mld. eur.

Samotné daňové príjmy, ktoré tvoria podstatnú časť celkových príjmov štátu, boli oproti rozpočtu mierne vyššie o 0,7 % a dosiahli 11,068 mld. eur. „Hotovostné plnenie daňových príjmov prekročilo rozpočtovanú úroveň, a to najmä u dane z príjmov právnických osôb. Aj ostatné príjmy štátneho rozpočtu vrátane dividend zaznamenali nárast,“ konštatuje ministerstvo financií.

Na strane výdavkov sa úspory podľa rezortu financií dosiahli napríklad v transfere pre Sociálnu poisťovňu v objeme 269,7 mil. eur, či pri platbe do rozpočtu Európskej únie 91,9 mil. eur. Za znížením výdavkov však možno hľadať aj nižšie čerpanie eurofondov, ktoré viedlo z nižšiemu čerpaniu prostriedkov zo štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v sume 122,1 mil. eur. Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu zaznamenali úsporu vo výške 101,3 mil. eur.

„Rok 2016 bol z pohľadu riadenia štátneho dlhu veľmi úspešný. Opakovane sme sa dokázali financovať za záporné úrokové sadzby, to znamená, že investori nám platili za to, že nám môžu požičať peniaze,“ konštatuje v tlačovej správe rezort financií. Priemerné úročenie štátneho dlhu sa tesne priblížilo k úrovni 2,5 % p.a. a dosiahlo najnižšiu úroveň v histórii Slovenskej republiky. Takéto lacné financovanie sa pretavilo aj do úspor na správe štátneho dlhu, ktoré dosiahli 16,1 mil. eur.