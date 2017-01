Číňania naliali do amerických firiem rekordných 45 miliárd dolárov

Oproti roku 2015 sa investície zvýšili trojnásobne, vyplýva z údajov výskumnej spoločnosti ródium Group.

Blížiaci sa príchod Donalda Trumpa do Bieleho domu ale podľa investorov patrí k faktorom, kvôli ktorým je nepravdepodobné, že by sa podobný výsledok zopakoval aj tento rok.

Rast objemu čínskych investícií podčiarkuje zmeny, ktoré možno pozorovať v hospodárskych vzťahoch medzi USA a Čínou, upozornil denník Financial Times. Nadnárodné firmy so sídlom v USA budujú továrne a uskutočňujú ďalšie výrazné investície v Číne už desiatky rokov. Opačným smerom doteraz tieklo veľmi málo priamych investícií, hoci Peking presunul bilióny dolárov zo svojich devízových rezerv do amerických štátnych dlhopisov.

Doterajší vývoj tak spôsobil nerovnováhu. Novembrová štúdie spoločnosti ródium Group ukázala, že americké firmy od roku 2000 investovali v Číne 228 miliárd USD. V najnovšej štúdii sa potom uvádza, že investície čínskych firiem v USA za rovnakú dobu dosiahli 109 miliárd USD, z toho takmer polovica pripadá na minulý rok.

Rýchly nárast sa vlani dostavil napriek tomu, že Washington posudzuje čínske investície v USA z politického hľadiska stále prísnejšie, a napriek prezidentskej kampani, v ktorej víťaz volieb Trump hrozil obchodnou vojnou s Čínou a obviňoval Peking, že je zodpovedný za stratu pracovných miest v priemysle v kľúčových štátoch USA.

Analytici spoločnosti Rhodium Group sa domnievajú, že nová neistota týkajúca sa Trumpovej administratívy a poverenia zástancov nekompromisnej hospodárskej politiky voči Číne dohľadom nad obchodnou politikou znamená, že čínske firmy tento rok zrejme minuloročnú úroveň investícií neprekonajú.

Čínske podniky teraz čakajú od regulátora v USA na schválenie akvizícií v hodnote asi 21 miliárd USD. Zároveň sľúbili viac ako sedem miliárd USD investovať do projektov na zelenej lúke, u ktorých sa výstavba ešte nezačala.