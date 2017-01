Elektrina zo Slnka môže byť už v roku 2025 najlacnejšia

V minulom roku krajiny od Čile po Spojené arabské emiráty zaznamenali rekordy vďaka dohodám na výrobu elektriny zo Slnka za menej ako tri centy za kilowatthodinu. To je polovica priemeru globálnych nákladov na elektrinu z uhlia. Saudská Arábia, Jordánsko a Mexiko teraz plánujú na tento rok aukcie a tendre, ktorých cieľom je ceny ešte znížiť.

Od roku 2009 ceny solárnej elektriny klesli o 62 percent. Náklady sa znížili v každej časti dodávateľského reťazca. To tiež pomohlo znížiť rizikové prirážky pri bankových úverov a zvýšiť výrobné kapacity na rekordné úrovne. Do roku 2025 by podľa Bloomberg New Energy Finance malo byť všeobecne v priemere lacnejšie používať slnko ako uhlie.

„Sú to čísla, ktoré úplne menia hru a stávajú sa normálnymi na stále viac trhoch,“ povedal riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre obnoviteľnú energiu Adnan Amin. „S každým zdvojnásobením kapacity znížite cenu o 20 percent.“

Pre posilnenie tohto odvetvia sú tiež dôležité lepšie technológie, od použitia diamantovej píly, ktorá účinnejšie reže dosky, po lepšie solárne články, ktoré poskytujú viac energie z rovnakého množstva slnečných lúčov. Odvetvie tiež využíva úspory z rozsahu a výrobnej skúsenosti za viac ako desaťročie rozkvetu solárnej energie.

Rýchlosť, s akou ceny slnečnej energie klesnú pod cenu energie z uhlia, sa v jednotlivých krajinách bude líšiť. V krajinách, ktoré dovážajú uhlie alebo vyberajú daň od znečisťovateľov za emisie oxidov uhlíka, ako sú európske krajiny či Brazília, by slnečná energia mohla byť lacnejšia na začiatku roku 2020 alebo dokonca skôr. Krajinám s veľkými domácimi rezervami uhlia, ako sú India a Čína, to bude zrejme trvať dlhšie.

New Energy Finance očakáva, že v Číne klesnú ceny elektriny zo slnka pod ceny elektriny z uhlia v roku 2030. Čína je pritom už teraz krajinou s najväčšou inštalovanou kapacitou solárnych elektrární na svete a vláda sa snaží znížiť emisie oxidov uhlíka a zvýšiť spotrebu tzv. čistej energie. Avšak sú tu problémy s krátením dodávok, zvlášť v častiach krajiny s vyššou dĺžkou slnečného svitu, kde kvôli zahlteniu rozvodných sietí sú niektoré solárne elektrárne nútené prerušovať dodávky.