RegioJet končí s vlakmi medzi Bratislavou a Košicami

Svoje rozhodnutie zdôvodnil štátnymi zásahmi do vlakovej dopravy na Slovensku. Spoločnosť tiež uviedla, že svoje ostatné aktivity v doprave v krajine plánuje posilniť.

Odchod z najdôležitejšej slovenskej železničnej trate RegioJet oznámil necelý mesiac po tom, keď na linke medzi spomínanými dvoma najväčšími mestami v krajine obnovil prevádzku vlakov vyššej kategórie InterCity (IC) štátny slovenský dopravca Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).

„Po politickom rozhodnutí opäť zaviesť IC vlaky ZSSK, žiaľ, nie je na trhu kvôli tarifám zadarmo v dotovaných rýchlikoch dostatok platiacich cestujúcich na to, aby sa komerčné nedotované vlaky vo vnútroštátnej doprave na Slovensku dokázali uživiť,“ uviedol RegioJet, podľa ktorého trh vzhľadom na štátne zásahy nefunguje štandardne.

ZSSK obnovila prevádzku IC vlakov, ktoré bol v minulosti stratové, vlani v decembri po necelom roku od ich zrušenia. Návrat IC vlakov na 445 kilometrov dlhú trať zo slovenskej metropoly do Košíc presadzoval šéf SNS Andrej Danko.

Danko sa pred vlaňajšími parlamentnými voľbami na Slovensku nechal počuť, že neznáša žlté vlaky a žlté autobusy, pretože nie sú slovenské a že žlté vlaky a autobusy musia preč. Vlaky a autobusy žltej farby na Slovensku prevádzkuje práve RegioJet podnikateľa Radima Jančuru.

„Opätovným príchodom vlakov ZSSK sa RegioJet-u zhoršila ekonomika. Dopyt cestujúcich nie je pre vlaky zadarmo mimo piatkov a nedieľ vysoký. Vyrovnanému hospodáreniu RegioJet-u na trase Bratislava – Košice chýbalo po letnej úprave cien už len 10 % a tie sme chceli dosiahnuť vďaka zavedeniu prípojných autobusov na východnom Slovensku,“ povedal majiteľ RegioJet-u Radim Jančura. „Keby Andrej Danko nepresadil IC vlaky ZSSK, verili by sme, že sa ako úsporne hospodáriaci dopravca dostaneme v roku 2017 ekonomicky na nulu, čo by bolo úplne dostačujúce pre naše fungovanie na Slovensku,“ dodal Jančura.

RegioJet vidí riešenie v dotovaní komerčných vlakov

IC vlaky ZSSK boli obnovené 11. decembra minulého roka, pričom ich prevádzka bola predtým zastavená vlani v januári pre dlhodobú stratu. Obnovenie IC vlakov do konca vlaňajška si do svojho programového vyhlásenia dala aj súčasná koaličná vláda.

Trh pre zásah štátu podľa RegioJet-u nefunguje štandardne a tam, kde by mohli svoje služby zákazníkom ponúkať aj traja alebo viac dopravcov, nie je možné zdravo podnikať. RegioJet uviedol, že hlavným impulzom rozhodnutia zastaviť prevádzku vlakov medzi Bratislavou a Košicami, bolo politické rozhodnutie urobené na nátlak predsedu parlamentu a SNS Andreja Danka znovu zaviesť štátne IC vlaky. To bolo podľa dopravcu spravené v situácii, keď viac ako polovica cestujúcich, najmä študenti a žiaci, predtým odišli do vlakov zadarmo a žiadni noví cestujúci neprišli. Spoločnosť sa domnieva, že to môže byť naplnenie vysloveného želania Danka, že RegioJet musí odísť preč zo

Situáciu by podľa RegioJet-u mohla vyriešiť iba zmena systému úhrady cestovného zadarmo tak, aby aj komerčné vlaky mali možnosť osloviť cestujúcich zadarmo. V prípade, že by štát komerčným dopravcom preplácal len polovicu z toho, čo uhradí na kompenzáciu cestovného zadarmo v dotovaných rýchlikoch, RegioJet by bol ochotný zaplatiť druhú polovicu z vlastného. V takomto prípade by podľa spoločnosti mohli na trhu fungovať za rovnakých podmienok komerčné vlaky oboch dopravcov – RegioJet a ZSSK. RegioJet je pripravený o takomto variante ďalšieho postupu rokovať, o čom informoval aj ministerstvo dopravy. Linku Bratislava – Košice by potom nezrušil, resp. by ju opätovne zaviedol.