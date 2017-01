Šéfovia automobiliek nedávajú dízlom dlhodobú šancu

Budúcnosť vidia v elektromobiloch a autách na vodíkové palivové články. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu KPMG Global Automotive Executive Survey, ktorého sa zúčastnilo tisíc výkonných manažérov automobiliek zo 42 krajín.

Okolo 78 percent manažérov sa domnieva, že vodíkové palivové články sú hlavným konkurentom pre batérie. Poukazujú predovšetkým na to, že vodíkový pohon je oveľa živatoschopnejší vzhľadom na existujúcu infraštruktúru a na čas dotankovania. Naopak, podľa 62 percent respondentov batérie ako pohon budúcnosti zlyhajú práve v dôsledku nedostatočnej infraštruktúry.

Elektromobily a otázky pohonu tak na prvom mieste v rebríčku najdôležitejších trendov nahradili konektivitu, ktorú pre budúcnosť videli manažéri z autopriemysle ako najdôležitejšiu v minulom roku.

„Vyzerá to, že vplyv 'dieselgate na automobilový priemysel je úplne zásadné. Pokiaľ ide o súboj palivových článkov a batérií, nie som tak optimistický ako automobilky, aj keď je to prianie v intenciách ich sveta pochopiteľné. Musíme vziať do úvahy, že do elektromobility sa rozhodli výrazne prehovoriť napríklad energetické spoločnosti alebo mestá,“ uviedol partner KPMG Jan Linhart.

V otázke autonómneho riadenia (teda bez vodiča) bude podľa automobiliek najprv nutné stanoviť patričné ​​štandardy, ktoré umožnia prevádzku týchto vozidiel v globálnom meradle. Zdĺhavosť takéhoto procesu je za umiestnením tejto technológie na chvoste trendov. Ťahúňmi v oblasti autonómnych áut nie sú len automobilky, ale aj technologické firmy. Spolu 82 percent automobiliek verí, že spoločnosti zo Silicon Valley uvedú svoje autá na trh v nasledujúcich štyroch rokoch.

Za technologického lídra šéfovia ďalej považujú BMW, a to tak v elektromobilite, ako aj v autonómnom riadení. V minulom roku druhá Toyota sa potom prepadla v oboch ukazovateľoch na štvrté miesto za druhú Teslu a tretiu Hondu. BMW zaznamenalo úspech aj v očakávaní rastu trhového podielu, kde na prvom mieste vystriedalo Toyotu. Úspech bavorskej automobilky očakáva 58 percent top manažérov automobilového priemyslu. Volkswagen, naopak, neobhájil pozíciu vo vedúcej trojke a prepadol sa na šieste miesto.