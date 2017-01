Štát je pripravený naspäť skupovať energetické podniky

"Nič podobné sa nám v tejto chvíli nedostáva na stôl. Nemáme informácie, že by nejaký investor uvažoval nad predajom svojho energetického podielu,“ povedal v rozhovore pre portál vEnergetike.sk minister hospodárstva Peter Žiga.

Štát je však podľa neho pripravený v prípade odchodu niektorého akcionára z energetickej firmy odkúpiť jeho podiel. Nie však prostredníctvom štátneho energetického holdingu, o založení ktorého uvažovala bývalá vláda Roberta Fica, ale napríklad prostredníctvom štátneho SPP.

"Osobne si myslím, že tie kľúčové energetické podniky by mali byť v rukách štátu. A vždy, keď bola príležitosť sme úlohu štátu v týchto podnikoch posilnili, ako v prípade Transpetrolu či SPP. Naďalej si myslím, že toto by mal štát robiť, a či to bude robiť prostredníctvom napríklad štátneho SPP, alebo na to vytvorí nejaký špecializovaný holding, to by som v tejto chvíli neriešil. Keď uvidíme, že je potrebné vytvoriť holding, tak holding vytvoríme. V tejto chvíli sa tým nejako operatívne nezaoberáme, ale nepovedal by som, že je to mŕtva vec. V súčasnosti však vieme cez štruktúru SPP využiť pozíciu, že by sme vedeli vstupovať do predaja energetických podielov,“ povedal Žiga.