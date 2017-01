Český rozpočet končí prebytkom

Schválený rozpočet pritom počítal so schodkom 70 miliárd korún, informoval v utorok minister financií Andrej Babiš (ANO). Predvlani bol schodok rozpočtu 62,8 miliardy ko­rún.

Za dobrým výsledkom rozpočtu je podľa MF rast daňových príjmov, ekonomický rast aj úspory v bežných výdavkoch a na obsluhu štátneho dlhu. Ekonómovia však už skôr upozornili, že lepšie hospodárenie rozpočtu súvisí okrem iného aj s poklesom investičných výdavkov vlády na projekty spolufinancované z európskych fondov. Tie vlani predstavovali 54,3 miliardy korún, čo bolo v porovnaní s rokom 2015 o 118 miliárd korún menej.

„Boli sme kritizovaní, že sme investovali menej. To je síce pravda, ale voči schválenému rozpočtu sme investovali navyše 6,2 miliardy korún. Takže tá kritika, že sme investovali menej, neobstojí. Musíme to porovnávať so schváleným rozpočtom,“ uviedol ďalej Babiš.

Upozornil, že rozpočet v roku 2015 bol s pohľadu preinvestovaných peňazí extrémny, pretože sa končilo staré programovacie obdobie 2007 – 2013. Kapitálové, teda investičné výdavky štátu vlani predstavovali 84,7 miliardy ko­rún.

Celkové príjmy štátneho rozpočtu vlani stúpli o 47,1 miliardy na 1,282 bilióna korún. Celkové výdavky rozpočtu medziročne klesli o 77,5 miliardy na 1,220 bilióna ko­rún.

Oroti schválenému rozpočtu boli podľa MF nižšie výdavky na obsluhu štátneho dlhu, a to o 11,6 miliardy. Medziročne sa úrokové výdavky na obsluhu dlhu znížili na 40,7 miliardy korún z predvlaňajších 45,3 miliardy korún. Prevádzkové výdavky štátu boli proti schválenému rozpočtu nižšie o 15,5 miliár­d korún.

Na daniach vrátane sociálneho poistenia štát vlani vybral o 68,3 miliardy viac, a to 1,071 bilióna korún. Bez poistného na sociálne zabezpečenie daňové príjmy rozpočtu stúpli o 44,7 miliardy na 642 miliárd korún.

Na dani z príjmu firiem štát získal vlani medziročne o 11,6 miliardy viac, celkovo 111,2 miliardy korún. Proti schválenému rozpočtu bol príjem z tejto dane o 9,8 miliardy korún vyšší, uviedlo ministerstvo.

Na dani z pridanej hodnoty (DPH) rozpočet inkasoval 245,7 miliardy korún, čo je medziročne o deväť miliárd Sk viac. Schválený rozpočet však počítal s vyšším výberom, a to 247,7 miliardy korún. Rozdiel medzi skutočnosťou a plánom je podľa Babiša spôsobený odhadom príjmov z elektronickej evidencie tržieb. Tie už pre minulý rok ministerstvo odhadovalo na viac než dve miliardy korún. Evidencia tržieb sa však začala až 1. decembra, teda neskôr ako ministerstvo plánovalo. Prínos kontrolného hlásenia u DPH, ktoré funguje od vlaňajška, predstavuje podľa analýzy MF 10 až 12 miliárd korún.

Pre tento rok ministerstvo financií naplánovalo schodok 60 miliárd korún. „Nechcem predikovať ten skutočný výsledok tento rok, ale dôležité je, že chceme znižovať deficit,“ uviedol Babiš.

ČR mala prebytkový štátny rozpočet v prvých troch rokoch svojej samostatnej existencie. Najviac v roku 1994, keď to bolo zhruba 10,5 miliardy ko­rún.

MF už skôr uviedlo, že navrhne, aby sa prebytok štátneho rozpočtu za minulý rok využil na zníženie štátneho dlhu. Ten vlani klesol o 60 miliárd na 1,613 bilióna ko­rún.