Ako sa budú zvyšovať penzie v roku 2018? O tom ešte len bude diskusia

Išlo by o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov k 30. júnu 2017. "Pravdepodobnosť, že bude nejaká dôchodcovská inflácia, je však nízka,“ povedal. Spôsob zvyšovania dôchodkov od začiatku 2018 sa preto podľa Švejnu "po širokej odborno-politickej diskusii“ bude určite meniť.

To, akým spôsobom sa budú od začiatku roka 2018 valorizovať dôchodky, by malo byť podľa štátneho tajomníka rezortu práce a sociálnych vecí známe do konca apríla tohto roka. "Bude to veľmi veľká debata. Budú názory, aby to už išlo percentuálne alebo ešte stále pevnou sumou,“ povedal.

Starobné dôchodky sa od začiatku tohto roka zvýšili o 8,2 eura. Predčasné starobné dôchodky stúpli o 7,9 eura, invalidné penzie s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť do 70 % o 4 eurá a invalidné dôchodky s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 % o 7,1 eura. Vdovské a vdovecké dôchodky išli nahor o 5,3 eura a sirotské penzie o 2,6 eura.

Pevné sumy zvýšenia dôchodkov na rok 2017 určilo ministerstvo práce a sociálnych vecí v zákone o sociálnom poistení ako 2 % z priemernej mesačnej sumy daného druhu dôchodku. Ak by sa dôchodky od začiatku tohto roka zvyšovali podľa súčasného právneho stavu, valorizačné percento by podľa makroprognózy Inštitútu finančnej politiky pri Ministerstve financií SR dosiahlo len 0,34 % a starobné penzie by stúpli len o približne 1,4 eura.

Dôchodky sa zvyšujú o pevnú sumu od roku 2013. Pri určení percenta, z ktorého sa počítala pevná suma zvýšenia dôchodku, sa od roku 2013 čoraz viac brala do úvahy inflácia a čoraz menej rast priemernej mzdy na Slovensku. Kým v roku 2013 sa toto percento určilo ako polovica rastu spotrebiteľských cien a polovica rastu priemernej mzdy, na rok 2017 sa malo do úvahy brať už len 10 % zo zvýšenia priemerných zárobkov a 90 % z nárastu cien. Keďže však ceny na Slovensku nerastú, parlament schválil novelu zákona, podľa ktorej sa penzie od začiatku roka 2017 zvýšia o pevnú sumu, ktorá sa určí ako 2 % z priemernej mesačnej sumy daného druhu dôchodku.