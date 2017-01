Inštitút dopravy: RegioJet sa neustále vyhráža odchodom

„RegioJet sa od začiatku vstupu na železničný trh správa navonok komerčne, no zároveň si žiada dotácie tak, ako ich dostáva aj štátny dopravca Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). Aj spoločnosť ZSSK by vedela a mohla vykonávať len lukratívne spoje na komerčnom základe, ak by jej ustúpili a uvoľnili trh iní, pôvodní dopravcovia. Presne tak, ako to urobil pred pol druha rokom RegioJet,“ informoval v stredu predseda IVD Marek Modranský.

RegioJet podľa šéfa inštitútu navonok pôsobí ako populárny dopravca, ktorý sa odlišuje od tradičných. „Niektoré služby pozdvihol na vyššiu úroveň, no vyberať si len čerešničky z torty vie ktokoľvek. Model jeho podnikania je vsunúť sa do existujúceho, zabehnutého prostredia, dumpingovými cenami sa vyprofilovať do lepšieho svetla a s odstupom jedného-dvoch rokov, keď je trh vyčistený, tak si žiada od štátu tie isté dotácie, ktoré predtým dostával pôvodný dopravca,“ upozornil Modranský.

Slovensko má podľa neho limitovanú železničnú infraštruktúru a každý vlak má svoje opodstatnenie. Predseda inštitútu si nemyslí, že tu existuje priestor pre neobmedzený počet dopravcov.

„Práve na Slovensku treba železničnú dopravu integrovať do čo najnižšieho počtu dopravcov. Vlakovú dopravu musíme považovať za jednu z najvhodnejších alternatív pre riešenie dopadov prehustenej premávky na cestách,“ uviedol Modranský.

Za dobré označil to, že štát sa túto ponuku dopravy rozhodol zvýrazniť aj tarifnými výhodami, a to bezplatným cestovaním pre vybrané kategórie cestujúcich. Svoje pozitíva to podľa predsedu inštitútu prinieslo na celom dopravnom trhu aj v kladnej zmene dopravných návykov cestujúcich. „Železničná spoločnosť Slovensko zaznamenala nárast cestujúcich až o 30 %, pričom polovicu z nových cestujúcich tvorili cestujúci z autobusov a druhá polovica je tvorená úplne novými cestujúcimi, ktorí predtým používali na dopravu predovšetkým súkromné auto,“ dodal Modranský.

RegioJet v utorok informoval, že prevádzku svojich expresných vlakov na trase Bratislava – Košice ukončí 31. januára tohto roku. Zdôvodnil to tým, že po rozhodnutí opäť zaviesť IC vlaky štátnej ZSSK na uvedenej trati nie je na trhu pre bezplatnú prepravu v dotovaných rýchlikoch dostatok platiacich cestujúcich na to, aby sa komerčné nedotované vlaky vo vnútroštátnej doprave na Slovensku uživili. RegioJet prevádzkuje vlaky medzi Bratislavou a Košicami od decembra 2014.

„Opätovným príchodom IC vlakov ZSSK sa RegioJet-u zhoršila ekonomika. Dopyt cestujúcich nie je pre vlaky zadarmo mimo piatkov a nedieľ vysoký. Vyrovnanému hospodáreniu RegioJet-u na trase Bratislava – Košice chýbalo po letnej úprave cien už len 10 % a tie sme chceli dosiahnuť vďaka zavedeniu prípojných autobusov na východnom Slovensku,“ povedal majiteľ RegioJet-u Radim Jančura.

Ministerstvo dopravy označilo rozhodnutie RegioJet-u za tlak na zrušenie bezplatnej prepravy a sociálnych zliav, tento benefit pre študentov a dôchodcov však v najbližšom období určite nebude rušiť. Rezort je pripravený na prípadné rokovanie, nakoľko je možné dospieť aj k iným ako avizovaným riešeniam.

Situáciu by podľa RegioJet-u mohla vyriešiť iba zmena systému úhrady cestovného zadarmo tak, aby aj komerčné vlaky mali možnosť osloviť cestujúcich zadarmo. Ak by štát komerčným dopravcom preplácal len polovicu z toho, čo uhradí na kompenzáciu cestovného zadarmo v dotovaných rýchlikoch, RegioJet by bol ochotný zaplatiť druhú polovicu z vlastného. Linku Bratislava – Košice by potom nezrušil, resp. by ju opätovne zaviedol.