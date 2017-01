Odchod RegioJetu z trasy Bratislava - Košice nie je definitívny

RegioJet je aktuálne pripravený rokovať s ministerstvom dopravy. Naďalej však tvrdí, že sa pripravuje na odchod a v jeho rozhodnutí sa nič nezmenilo. V prípade, ak by Regiojet z hlavnej trate skutočne odišiel, štát bude musieť nahradiť tisíce chýbajúcich miest vo vlakoch.

„Ministerstvo dopravy vníma medializované informácie spoločnosti RegioJet k avizovanému zrušeniu vlakov na linke Bratislava – Košice a je pripravené na prípadné rokovanie, keďže je možné dospieť aj k iným riešeniam, ako sú vopred prezentované prostredníctvom médií,“ informovalo ministerstvo dopravy krátko po tom, čo RegioJet oznámil odchod.

Rezort dopravy však vníma vzniknutú situáciu ako tlak súkromníka na zrušenie bezplatného cestovania pre študentov a dôchodcov, ku ktorej pristupovať neplánuje. Dohodu nevylučuje ani samotný RegioJet.

„Určite sme pripravení rokovať. S ministerstvom komunikujeme a deklarovali sme našu pripravenosť k rokovaniam a čakáme na návrh ďalšieho postupu zo strany ministerstva. Postup ministerstva hodnotíme ako korektný so záujmom riešiť situáciu s ohľadom na budúce fungovanie trhu a služieb zákazníkom na železnici,“ reaguje RegioJet na snahy ministerstva o uzatvorenie dohody.

Súkromník však vo svojom vyhlásení považuje za kľúčové, aby trh nebol zdeformovaný tým, že dopravca, ktorý neprevádzkuje dotované vlaky, nemôže osloviť polovicu cestujúcich. V roku 2015 ZSSK prepravila celkovo 57,3 milióna cestujúcich, z čoho 42,9 percenta z nich využilo práve bezplatnú dopravu v dotovaných vlakoch. Študenti a dôchodcovia sa však zadarmo nemôžu odviezť v štátnych IC vlakoch alebo v žltých vlakoch RegioJetu.

RegioJet sa vyhrážal ukončením prevádzky svojich vlakov medzi Bratislavou a Košicami aj koncom roka 2015, no po ohlásenom stiahnutí štátnych IC vlakov svoj zámer prehodnotil. Súkromník v súčasnosti denne vypraví šesť vlakov, z ktorých každý má 7 až 8 vagónov.

Podľa hovorcu spoločnosti Aleša Ondrůja tak denne žlté vlaky medzi dvoma najväčšími slovenskými mestami prepravia 2¤500 až 2¤600 cestujúcich. V prípade, ak by súkromný dopravca splnil ohlásený odchod z danej trate, štát by musel chýbajúcu kapacitu nahradiť vlakmi ZSSK.

Navyše, RegioJet zastavuje v staniciach Košice, Kysak, Spišská Nová Ves, Poprad-Tatry, Štrba, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Vrútky, Žilina, Trenčín, Trnava, Bratislava hlavná stanica.

Štátne IC vlaky však stoja len v šiestich staniciach. Po výpadku vlakov RegioJetu budú cestujúci zo Spišskej Novej Vsi, Štrby, z Liptovského Mikuláša, Ružomberka, Vrútok a Trenčína môcť priamo zo svojho mesta využívať len štátne rýchliky.

Štátny dopravca je však pripravený na vzniknutú situáciu reagovať. "V prípade, že vlaky RegioJetu reálne vypadnú z grafikonu, nahradíme ich našimi vlakmi, bez dodatočných nárokov na štátny rozpočet,“ povedal Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.

„Sme si vedomí, že cestujúci z miest, ktoré dnešné IC vlaky ZSSK neobsluhujú, majú obavy o kvalitu cestovania. Preto prioritne riešime nové, nedotované spojenia tak, aby dnešná obslužnosť jednotlivých staníc zostala zachovaná,“ prisľúbil Karol Martinček, člen predstavenstva ZSSK.

V súčasnosti veľkopriestorové vozne druhej triedy, ktoré štátny dopravca používa, majú kapacitu 76 miest. Ak by teda štát chcel nahradiť kapacitu 2¤600 miest, musel by denne vypraviť vlaky s 34 vozňami navyše.

Dôvodom na decembrový návrat komerčných InterCity (IC) vlakov štátnej ZSSK bola aj chýbajúca kapacita po ich zrušení v januári 2016. RegioJet v tom čase sľúbil chýbajúcu kapacitu nahradiť. Nezvýšil však počet spojení ani vozňov tak, ako plánoval.

V súčasnosti denne jazdia len 3 páry vlakov. Žlté vlaky pôvodne jazdili so šiestimi vozňami, no po odchode IC vlakov mal počet vozňov stúpnuť na 13. To sa však nestalo z dôvodu dĺžky nástupišťa v Bratislave. Nakoniec RegioJet začal jazdiť s 10 vozňovými súpravami. Aktuálne podľa Ondrůja majú žlté vlaky kapacitu 7 až 8 vozňov.

Súkromné vlaky tak boli najmä v špičke vypredané aj týždeň dopredu. Cestujúcim preto neostávala iná možnosť, ako využiť pomalšie štátne rýchliky. Od decembra však na trati medzi Bratislavou a Košicami denne premávajú aj štyri obnovené IC vlaky.

Tie však 445-kilometrovú cestu prejdú za takmer 6 hodín. Vlaky RegioJetu rovnakú trasu zvládnu za 5 hodín a 11 minút. Najrýchlejšie sú obnovené IC vlaky, ktoré sa z Bratislavy do Košíc dostanú za 4 hodiny a 42 minút.