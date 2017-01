Úroky v USA by sa za Trumpa mohli zvyšovať rýchlejšie

ČTK

Americká ekonomika by vďaka zvýšeným rozpočtovým výdavkom mohla zrýchliť rast, inflácia by sa mohla zdvihnúť, a úrokové sadzby by sa tak mohli zvyšovať rýchlejšie. Podľa zverejnenej zápisnice z decembrového zasadnutia menového výboru americkej centrálnej banky (Fed) sa na tom zhodli takmer všetci členovia výboru.