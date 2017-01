Slováci a Česi dodajú fínskym colníkom informačný systém

Objem zákazky je 22 miliónov eur a je najväčším exportom obdobných IT služieb z Českej republiky a zo Slovenska. Informovala o tom spoločnosť Solitea Business Solutions, ktorá patrí do portfólia slovensko-českej IT skupiny Solitea.

Podľa riaditeľa spoločnosti Solitea Business Solutions Petra Franca patrí fínska colná správa medzi najrešpektovanejšie správy sveta.

"Potvrdzuje to i fakt, že Svetová banka ju v roku 2016 označila za štvrtú najlepšiu na svete z celkovo skúmaných 160 colných správ,“ skonštatoval Franc.

Ako ďalej spoločnosť uviedla, na systéme sa bude podieľať široký tím zložený z expertov z českej i fínskej strany. Cieľom projektu je implementovať do roku 2020 informačný systém podľa novej colnej legislatívy Európskej únie, maximálne automatizovať colné procesy a v nasledujúcich rokoch zabezpečiť novému systému podporu a údržbu.

Solitea Business Solutions je konzultačná a softvérová spoločnosť, ktorá pôsobí na trhu od roku 1996. Zrealizovala viac ako 250 projektov v IT sektore, vrátane projektov pre colné správy Českej republiky, Srbska aj Turecka.