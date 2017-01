SNS: RegioJet klame verejnosť, ide mu len o dotácie

Tá sa ohradzuje voči vyjadreniam spomínaného súkromného dopravcu, ktorý vraj obviňuje jej predsedu Andreja Danka z nutnosti ukončiť prevádzku IC vlakov na trase Bratislava-Košice.

"Ak má uvedená spoločnosť pocit, že nezvláda podnikanie na Slovensku, nech hľadá vinníka vo vlastných radoch a nesnaží sa preniesť zodpovednosť za manažérske zlyhanie v osobe predsedu SNS,“ vyhlásili národniari.

Slovensko podľa SNS nepotrebuje takýchto špekulatívnych podnikateľov, ktorí to, čo nie je až tak lukratívne nechajú na štát a vyberú si vopred iba istý zisk a profit.

"My sme RegioJetu na Slovensku nezakázali podnikať a ani sme ho nevyzvali na to, aby opustil krajinu. Je to rozhodnutie samotnej spoločnosti, nie slovenskej vlády, nie Slovenskej republiky a už vôbec nie moje“, zdôraznil Danko.

Súkromný dopravca RegioJet v utorok informoval, že prevádzku svojich expresných vlakov na trase Bratislava – Košice ukončí 31. januára tohto roku. Zdôvodnil to tým, že po rozhodnutí opäť zaviesť IC vlaky štátnej ZSSK na uvedenej trati nie je na trhu pre bezplatnú prepravu v dotovaných rýchlikoch dostatok platiacich cestujúcich na to, aby sa komerčné nedotované vlaky vo vnútroštátnej doprave na Slovensku uživili. RegioJet prevádzkuje vlaky medzi Bratislavou a Košicami od decembra 2014.