Dodávateľov automobiliek drví drahá oceľ

Ak ich vyššie výrobné náklady neakceptujú koncoví odberatelia, teda napríklad samotné automobilky, problémy čakajú stovky domácich firiem. Za prudkým nárastom ceny ocele stojí zrušenie lacného dovozu z Číny, ktoré Európska únia dosiahla zavedením vysokých ciel.

„Cena ocele sa v závislosti od výrobku zdvihla o 30 až 40 percent. To pre nás predstavuje zvýšenie výrobných nákladov o milióny eur. Takéto prudké zdražovanie nemáme šancu pokryť zvýšením efektívnosti výroby a jedinou šancou je, že naši odberatelia akceptujú zvyšovanie ceny ocele a zaplatia za naše výrobky viac,“ povedal Rastislav Škulec, konateľ spoločnosti Huhn PressTech. Firma zameraná na výrobu brzdových doštičiek aktuálne vo Vrábľoch zamestnáva 140 ľudí. Na zabezpečenie plynulého chodu výroby potrebuje napríklad dodávky pozinkovaných plechov. „V súčasnosti sú v našom biznise marže na úrovni troch percent. Z nej nikto nedokáže pokryť nárast ceny tony ocele z 200 na 220 eur. Ako zvládnuť zvýšenie ceny ocele, bude prvé tri mesiace tohto roka najväčšou výzvou pre firmy pôsobiace v automobilovom priemysle,“ dodal Škulec.

Kto zaplatí za drahšiu oceľ?

Dodávky ocele si podniky väčšinou dohadujú na pol roka až rok dopredu. S príchodom nového roka sa preto už tradične podpisujú nové zmluvy s už razantne vyššími cenami. „V súčasnosti rastú ceny surovín, ale hlavné príčiny zdražovania vidím v zavedení ciel na oceľ dovezenú z Číny. Problémy to môže spôsobiť nielen firmám pôsobiacim v automobilovom priemysle, ale aj strojárskym podnikom vyrábajúcim z ocele a železa,“ uviedol Juraj Borgula, viceprezident Zväzu strojárskeho priemyslu. Na druhej strane oceliarne kritizujú, že v Číne sa oceľ vyrába bez dodržiavania ekologických štandardov a ceny ocele tak boli umelo podhodnotené. Aj preto americký U. S. Steel už niekoľko rokov zvažuje odchod z Košíc a európski oceliari viackrát protestovali priamo v uliciach Bruselu.

Čo sa týka samotných zákaziek, je situácia v slovenskom priemysle dobrá a firmy vyrábajú na hranici svojich výrobných kapacít. „Máme veľmi veľa práce, a preto momentálne uvažujeme o postavení ďalšej výrobnej haly. Naša výroba je zameraná na výstuže pre autosedadlá a sme dodávateľom druhého radu. Samozrejme, aj my máme problém so zvyšovaním cien ocele, a preto jednáme o nových cenách našich výrobkov. Napriek tomu úvod roka hlavne pre veľký počet zákaziek vidíme pozitívne,“ povedal Róbert Sasák, konateľ spoločnosti C.E.P. Scherdel Pružiny. Podnik sídliaci v Myjave momentálne ako najväčší problém vidí získanie dostatku kvalifikovaných zamestnancov v prípade rozšírenia výroby.

VW: Bratislava zdvihla daň za ubytovanie

S nedostatkom pracovných síl bojuje momentálne aj bratislavský závod Volkswagenu Slovakia. Ten nedostatok pracovnej sily na technických a elektrotechnických pozíciách rieši výchovou vlastných odborníkov prostredníctvom Duálnej akadémie v Bratislave. „Situáciu s prijímaním nových pracovníkov sťažuje aj nové všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Bratislava o dani za ubytovanie, ktoré znamená významnú prekážku dochádzania za prácou do Bratislavy,“ povedala hovorkyňa Volkswagen Slovakia Lucia Kovarovič Makayová. Hlavné mesto od začiatku nového roka zvýšilo daň za prespanie jednej osoby v ubytovni z 1,65 na 1,70 eura. Po zarátaní ďalších nákladov celkovo mesačné ubytovanie robotníka v Bratislave vyjde od 150 do 200 eur. „Za prácou zo vzdialenejších regiónov dochádza do VW SK približne tisícka pracovníkov, ktorí bývajú na ubytovniach. Volkswagen Slovakia im ako zamestnávateľ poskytuje príspevok a podporuje tým mobilitu pracovnej sily na Slovensku,“ dodala Makayová.

Kompletné vozidlá na Slovensku momentálne vyrábajú tri automobilové závody. Bratislavský závod Volkswagenu už koncom roka 2017 preberie kompletnú výrobu Porsche Cayenne. Doteraz na luxusný nemecký SUV automobil vyrábal „len“ karosérie a kompletná výroba prebiehala v nemeckom Lipsku. Tretia generácia Porsche Cayenne tak po prvý raz v histórií neponesie značku Made in Germany, ale Made in Slovakia. V Trnavskom závode PSA Peugeot Citroën momentálne beží naplno výroba pre vysoký záujem zákazníkov o nový model Citroënu C3 a rovnako dobre sa darí aj predaju už staršieho modelu Peugeot 208. Rekordnú výrobu zaznamenáva aj žilinská Kia Slovakia, ktorá v roku 2017 začne pripravovať výrobné linky na spustenie produkcie úplne nového modelu.

Takmer všetky trhy troch domácich automobilových závodov rástli v minulom roku dvojciferným tempom. Menej áut sa predávalo len v Rusku, kde sa medziročný dopyt počas prvých desať mesiacov minulého roka prepadol o 29 percent, a predaju oceľových tátošov sa nedarilo ani v Turecku. Tam predaj automobilov od októbra 2015 do októbra 2016 klesol o 16 percent. „Očakávame, že rast dopytu po autách sa v tomto roku spomalí na nižšie čísla, čo sa však dá aj naďalej pokladať za pozitívny vývoj,“ uviedol analytik Tatra banky Boris Fojtík. Už v roku 2018 výrobu automobilov v domácej ekonomike opäť razantne naštartuje budovaný automobilový závod Jaguar Land Rover. Ten prvé autá plánuje vo fabrike pri Nitre vyrobiť už koncom roka 2018.