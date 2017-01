Bayer a Monsanto sľúbili Trumpovi miliardové investície

Firmy to uviedli po stretnutí svojich predstaviteľov so zvoleným americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Pre nastupujúceho prezidenta je to ďalší prísľub investícií a pracovných miest, ktoré pred svojou piatkovou inauguráciou dostal od významných spoločností pôsobiacich v USA.

Bayer sa v septembri dohodol na prevzatí Monsanta za 66 miliárd dolárov a teraz obe firmy čakajú, ako sa k ich plánu postaví Trumpova administratíva. Ak spojenie regulačné úrady v USA a inde vo svete schvália, vznikne najväčší dodávateľ produktov pre poľnohospodársku výrobu na svete, ktorý bude ovládať viac ako štvrtinu svetového trhu osív a pesticídov.

Obe firmy vydali spoločné vyhlásenie o investíciách potom, keď Trumpov hovorca oznámil, že Bayer sľúbil zvýšiť v USA investície a počet zamestnancov. Uviedli, že počas šiestich rokov dajú na poľnohospodársky výskum a vývoj celkovo 16 miliárd dolárov a že po svojom spojení vytvoria „niekoľko tisíc dobre platených a vysoko kvalifikovaných pracovných miest“.

Trumpov hovorca oznámil, že obe firmy sľúbili v USA zachovať terajších viac ako 9000 miest a pridať 3000 nových miest na poli špičkových technológií.

Monsanto je s podielom 26 percent jednotkou na trhu s osivami, vyrába ale tiež napríklad prostriedok pre hubenie buriny Roundup. Má zhruba 20 000 zamestnan­cov. Spoločnosť Bayer, ktorá okrem iného vyvinula aspirín, je druhým najväčším producentom chemikálií pre poľnohospodársku výrobu po švajčiarskej spoločnosti Syngenta a v celom svete má približne 117 000 zames­tnancov.

Trump už získal prísľuby nových pracovných miest a investícií v USA od niekoľkých významných spoločností. V utorok takéto iniciatívy oznámila najväčšia americká automobilka General Motors a maloobchodný gigant Wal-Mart.