RegioJet ruší vlaky, štát zatiaľ nevie, ako ich nahradí ícečkami

„Grafikon vlakovej dopravy obsahuje trate, na ktorých sa denne pohybuje 1 450 vlakov, plus tu máme 40 nákladných prepravcov. Nie je také jednoduché nájsť nové časy, nielen pre priepustnosť trate, ale taktiež pre obslužnosť zastávok, kde by sme mohli dať nové vlaky, keďže RegioJet neopustil kompletne všetky trasy,“ povedal hovorca štátneho dopravcu Tomáš Kováč, podľa ktorého bude riešenie známe do niekoľkých dní.

Problémom je načasovanie odchodu RegioJetu od 1. februára a termín prvej zmeny grafikonu, ktorý nastane až 26. februára. Štát má na nahradenie chýbajúcej kapacity súkromníka medzi 1. a 25. februárom len obmedzené možnosti, keďže sa musí držať časov a trás bývalých žltých vlakov. RegioJet jazdil medzi Bratislavou a Košicami s tromi pármi vlakov, pričom tratí sa úplne vzdal len v štyroch prípadoch. Zvyšné dve večerné trasy vlakov si čiastočne ponechal. Potrebuje ich na predĺženie svojho spojenia medzi Prahou a Vrútkami, ktoré chce po novom predĺžiť až do Košíc.

V jednom prípade súkromník požiadal aj o zmenu času. RegioJet v súčasnosti ešte stále prevádzkuje páry vlakov s číslami 400 – 401, 404 – 405 a 408 – 409. Tento týždeň v pondelok sa formálne vzdal všetkých tratí okrem vlakov 400 a 409 v úseku Vrútky – Košice. Navyše v prípade vlaku číslo 400 požiadal o zmenu času. Nahradenie páru vlakov 404 – 405 môže nastať bez väčších problémov. Štát však musí prísť s riešením, ako nahradiť zvyšné dva páry vlakov, keďže RegioJet sa ich úplne nevzdal. Ak by chcel dopravca Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vypravovať vlaky v inom čase, museli by byť do 26. februára vedené ako mimoriadne spoje. Navyše sa musí nájsť také riešenie, aby nedochádzalo ku kolíziám s inými vlakmi. Následne až po prvej zmene grafikonu bude možné zmeniť aktuálne dané časy vlakov.

ZSSK tak nebude môcť nahradiť všetkých šesť vlakov RegioJetu. Podľa informácií, ktoré získal denník Pravda, pôvodné riešenie počítalo s tým, že dôjde k nahradeniu všetkých vlakov RegioJetu štátnymi IC vlakmi. Aktuálne však ZSSK prevádzkuje dva páry IC vlakov, pričom štátny dopravca uvažoval, že jeden z nich po tom, čo nahradí vlaky RegioJetu, zruší. Teraz však musí štátny dopravca narýchlo pripraviť nové riešenie. Správca koľají Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) potvrdil prostredníctvom svojej hovorkyne Martiny Pavlikovej, že štátny dopravca ZSSK má záujem nahradiť chýbajúce vlaky. „V tejto chvíli vieme povedať, že zo šiestich trás sú štyri úplne uvoľnené, dve sú uvoľnené čiastočne,“ dodáva Pavliková.

Na trase Bratislava – Košice bude jazdiť jeden vlakový dopravca Štát obnovuje v decembri 2016 prevádzku IC vlakov, ktorú zastavil v januári

RegioJet v januári tohto roku oznámil, že z trate medzi Bratislavou a Košicami odchádza od 1. februára

ZSSK chce nahradiť chýbajúce súkromné vlaky

ŽSR tvrdí, že RegioJet odmieta formálne uvoľniť pridelené trate

RegioJet formálne úplne uvoľňuje štyri trate zo šiestich začiatkom tohto týždňa

Pre vlaky číslo 400 a 409 si necháva trať medzi Vrútkami a Košicami pre medzinárodný spoj do Prahy

ZSSK hľadá riešenie, ako nahradí chýbajúce vlaky od 1. do 26. februára, keď bude možné zmeniť grafikon

Cestujúci si však zvykli kupovať lístky na vlaky aj niekoľko týždňov dopredu. Aktuálne však RegioJet už na svoje vlaky cestovné lístky na trase Bratislava – Košice po 31. januári nepredáva. Štát má k dispozícii stále len dva páry IC vlakov, ku ktorým sa pridávajú bežné rýchliky. „IC vlaky boli znovu zavedené od 11. decembra 2016 a priemerná obsadenosť za december bola takmer 65 percent. Pre veľký záujem sme niektoré dni posilňovali už viackrát o ďalšie vozne,“ povedal hovorca ZSSK Tomáš Kováč. Cestujúci si aktuálne môžu na február kupovať lístky s miestenkami len na dva páry IC vlakov spolu s rýchlikmi. Rýchliky sú na hlavnej trase v špičke preplnené, keďže ich využívajú študenti aj dôchodcovia, ktorí nimi môžu cestovať zdarma.

Denná kapacita RegioJetu podľa hovorcu spoločnosti Aleša Ondrůja v súčasnosti dosahuje 2 500 až 2 600 cestujúcich. V roku 2016 celkovo previezol na hlavnej trati medzi Bratislavou a Košicami 1,1 milióna cestujúcich.

Súkromný dopravca ohlásil odchod z hlavnej trate po tom, čo štát v decembri obnovil prevádzku IC vlakov. Za hlavný dôvod označil okrem nových vlakov aj bezplatné cestovanie pre študentov a dôchodcov, ktoré platí v dotovaných štátnych rýchlikoch, expresoch a osobných vlakoch. Následne minister dopravy Arpád Érsek (Most-Híd) rokoval s majiteľom spoločnosti RegioJet Radimom Jančurom, no k zmene postoja súkromníka nedošlo.

Bývalý minister dopravy Ján Počiatek (Smer) v januári minulého roku prevádzku IC vlakov zrušil. Ide o komerčný projekt štátneho dopravcu, ktorý nie je dotovaný zo štátneho rozpočtu ako napríklad rýchliky. Prevádzka týchto vlakov však bola dlhodobo v strate, ktorú štát nedokázal zmazať. RegioJet však sľúbil, že chýbajúcu kapacitu vlakov nahradí. Okrem zvýšenia počtu spojení sľúbil predĺženie vlakov zo šiestich vozňov až na 13-vozňové súpravy. Pre dĺžku nástupišťa na hlavnej stanici v Bratislave mu však ŽSR ako správca koľají nepovolili jazdiť s takými dlhými vlakmi. Nakoniec súkromník prevádzkoval vlaky maximálne s desiatimi vozňami.

Žlté vlaky sú najmä v špičke často vypredané aj niekoľko týždňov dopredu. RegioJet navyše vlani po odchode IC vlakov zvyšoval cestovné. V najvyťaženejších časoch stoja lístky na súkromné vlaky medzi Bratislavou a Košicami aj viac ako 20 eur a príchod konkurencie tak v konečnom dôsledku priniesol nižšie ceny len na určitý čas, a teraz sú ceny na podobnej úrovni, ako keď bol na hlavnej trati len jeden dopravca. Služby pre cestujúcich sa však príchodom konkurencie zlepšili.