Londýnski bankári si balia kufre

Britská premiérka Theresa Mayová ohlásila takzvaný tvrdý brexit, teda Británia bude chcieť zastaviť prílev migrantov aj za cenu opustenia spoločného európskeho trhu. Finančné domy však po tvrdom brexite čakajú v londýnskom City ťažké časy, nakoľko sa už v budúcnosti na ne prestanú vzťahovať nariadenia Európskej komisie.

Pre niektoré nadnárodné inštitúcie to bude znamenať ďalšiu právnu a regulátornú záťaž. Inými slovami, bude ich stáť menej peňazí presunúť svoje sídlo do niektorej z európskych krajín, ako zostať v Londýne.

Stratia totiž právo ponúkať svoje služby v rámci EÚ priamo z londýnskeho City. Tzv. passporting je však pre banky kľúčový a jeho strata by znamenala zdĺhavý proces získavania oprávnení na pôsobenie v iných krajinách únie. Po brexite by banky v londýnskom City stratili možnosť ponúkať svoje služby aj v rámci celého Európskeho hospodárskeho priestoru, a teda vo Švajčiarsku, v Nórsku, Lichtenštajnsku a na Islande.

Najnovšie prišiel nemecký denník Handelsblatt s informáciou, že americká banka Goldman Sachs chce preto presunúť prvých 3-tisíc zamestnancov (z celkového počtu 5,5 tisíca) z londýnskej pobočky do nemeckého Frankfurtu nad Mohanom. Ďalší bankári sa neskôr premiestnia do centrály banky v New Yorku, ale aj do Paríža či Varšavy.

Švajčiarska banka UBS zase tvrdí, že kvôli brexitu je ohrozená pätina z celkových 5-tisíc pracovných miest v Londýne. Takmer všetky banky pôsobiace v Londýne hovoria o presune svojich zamestnancov, a teda orientácii na iné európske krajiny, pričom stále vyčkávajú, ako sa nakoniec nastavia nové vzťahy medzi Britániou a EÚ.

Tvrdá rana pre ekonomiku

Viac ako 10 percent britskej ekonomiky tvorí práve príjem z finančného sektora. Británia je aktuálne stále domovom pre viac ako 250 svetových bánk. Brexit však o pár rokov spraví zrejme po odchode finančných domov z londýnskeho City iba malú štvrť bánk, pričom nové veľké finančné centrum by malo vzniknúť v Paríži, vo Frankfurte nad Mohanom, v Berlíne, Edinburghu, Dubline, Amsterdame alebo Luxemburgu.

Nemecko napríklad nedávno prišlo s návrhom na zjednodušenie podmienok prepúšťania bankárov s nadpriemernými príjmami. Cieľom zmeny nastavenia nemeckého pracovného trhu je, aby sa práve Nemecko stalo novým európskym finančným centrom. Už v súčasnosti v krajine sídli sedem z desiatich najväčších svetových bánk.

Napríklad francúzska vláda nejde cestou úľav, ale pútavej reklamy. Vlani spustila v Británii kampaň, cez ktorú chce nalákať firmy najmä z Londýna, aby sa v obave z negatívnych dosahov brexitu presťahovali radšej do Paríža. Prvé plagáty sa objavili na najväčšom britskom letisku Heathrow v Londýne a londýnskej stanici železničnej linky Eurostar.

„Unavuje vás hmla? Skúste žaby! Zvoľte Paríž La Défense,“ píše sa na plagátoch. La Défense je obchodná štvrť na severozápadnom predmestí Paríža. Podľa predstaviteľov tejto štvrte má reklamná kampaň poukázať na atraktivitu Paríža, ktorý ponúka relatívne nízke nájmy a dobre fungujúcu verejnú dopravu.

Dominovým efektom strata až 232-tisíc miest

Podľa analýzy poradenskej spoločnosti Ernst & Young by len Londýn po brexite mohol stratiť až 83-tisíc pracovných miest v priebehu nasledujúcich siedmich rokov. Strata pracovných miest by navyše mohla spustiť dominový efekt, ktorý by toto číslo mohol vyhnať až na 232-tisíc. Podľa odhadov sa okresanie počtu pracovných miest môže zastaviť až na čísle pol milióna, a to najmä vo finančnom sektore.

Vlani bolo v Londýne 730-tisíc ľudí zamestnaných vo finančnom sektore na pracovných miestach spojených s financiami, z toho 144-tisíc miest bolo v bankovníctve. Navyše Briti zrejme prídu po tvrdom brexite o prístup na 500-miliónový jednotný európsky trh. Obchod medzi Britániou a úniou má priamy dosah na viac ako 4,3 milióna pracovných miest.

Nemecká Deutsche Bank ešte v roku 2015 ohlásila, že vytvorila pracovnú skupinu, ktorá sa venuje analýze dosahov presunu niektorých bankových operácií z Británie do Nemecka alebo iných krajín eurozóny. K nej sa neskôr pridali banky ako JPMorgan Chase a HSBC Holdings. JPMorgan Chase, Bank of America či Citigroup už vlani začali prvé kroky k presunu časti svojich aktivít mimo Londýna.

Spracovanie žiadosti o licenciu a jej získanie trvá dva roky, preto sa s týmto krokom začali viaceré banky ponáhľať. Britská banka Barclays takisto potvrdila, že presun aktivít je nevyhnutný vzhľadom na možné negatívne dosahy brexitu nielen na finančný sektor v krajine.

Na odchode sú aj firmy

O odchode z Británie už verejne hovoria aj viaceré medzinárodné spoločnosti, ktoré roky v krajine podnikali. Najväčšou obavou biznisu a finančného sektora je fakt, že nateraz nikto nevie povedať, ako sa nastavia nové vzťahy medzi Britmi a zvyškom únie.

Napríklad najväčšia japonská banková skupina Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) plánuje v tomto roku premiestniť časť personálu zo svoje európskej centrály v Londýne do Amsterdamu. Podľa Financial Times to má byť reakcia na výsledky júnového britského referenda. Podobné kroky zvažujú aj ďalšie významné japonské finančné skupiny v Británii. Obavy majú takisto ako banky z toho, či si Briti zachovajú práva (passporting), ktoré im umožňujú vykonávať transakcie v rámci celej EÚ.