Šéfom euroskupiny by mal zostať Dijsselbloem, odporúča Kažimír

Očakávaný výsledok volieb v Holandsku, kde je Dijsselbloem zároveň ministrom financií, v tejto veci podľa Kažimíra nie je najpodstatnejší. "Špeciálne nie teraz, v supervolebnom roku ako je tento. My potrebujeme kontinuitu a stabilitu,“ povedal novinárom v Bruseli Kažimír.

O novom šéfovi Euroskupiny sa začalo špekulovať v posledných týždňoch, aj vzhľadom na spomínané blížiace sa parlamentné voľby v Dijsselbloemovej domovskej krajine – v Holandsku. Medzi kandidátmi sa spomína aj slovenský minister financií Peter Kažimír. Funkčné obdobie Dijsselbloemovi v pozícii prezidenta Euroskupiny pritom končí až v januári 2018.

Kažimír sa pred štvrtkovým rokovaním ministrov v Bruseli vyjadril aj k situácii v Grécku. Ako tvrdí, žiadnu finančnú krízu v krajine nevidí. „Naopak, máme tu veľmi dobré výsledky za minulý rok, lepšie ako sa očakávalo. Takže myslím si, že to je veľmi dobrý základ na to, aby sme sa mohli zaoberať tou druhou súhrnnou správou, ktorá je základ na to, aby sme mohli pokračovať v programe,“ tvrdí s tým, že v porovnaní so situáciou spred roka a pol je systém v Grécku stabilný.

Od samotného rokovania Euroskupiny žiadne významnejšie výstupy neočakáva. Jedným z možných je podľa neho určité vyjasnenie pozície Medzinárodného menového fondu (MMF) v rámci druhého gréckeho programu. Práve ňou totiž niektoré krajiny podmienili aj svoju účasť.

„Teraz sa tu naťahujeme s číslami. Ale toto nie je naša agenda, to je agenda inštitúcií, ktoré za to zodpovedajú,“ myslí si Kažimír.