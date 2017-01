Dijsselbloem: EÚ sa pri Trumpovi musí spoľahnúť na seba

Holandský minister financií to vo štvrtok povedal novinárom pri príchode na prvé ministerské rokovanie v tomto roku.

„Došiel som k záveru, že v najbližších rokoch budeme odkázaní sami na seba. A ona to môže byť aj dobrá vec,“ podotkol Dijsselbloem. Práve to by totiž podľa neho mohlo byť potrebné k tomu, aby európske štáty začali lepšie a produktívnejšie spolupracovať.

„Aby zvládli vyriešiť svoje problémy, posilnili svoju ekonomickú rovnováhu aj bezpečnostnú situáciu. Je to teraz na nás,“ poznamenal.

Podľa Dijsselbloema je aj preto dôležité, aby európska menová únia bola čo najsilnejšia. „A to je presne to, o čo som sa štyri roky snažil,“ povedal holandský politik, ktorý nemá istotu, že sa po tohtoročných voľbách vráti do kresla ministra financií svojej krajiny.