Trnava získala výrobu nového automobilu

"V lete začneme výrobné linky pripravovať na výrobu nového automobilu. Môj odhad je, že by sme ho mohli začať vyrábať už v priebehu roka 2018. No ide o môj odhad a oficiálne termíny ani typ vozidla zatiaľ neboli predstavené,“ povedal šéf odborov v PSA Peugeot Citroën Slovakia Milan Minarech. Teoreticky môže ísť o novú verziu Peugeotu 208. Toto vozidlo začal trnavský závod vyrábať v marci 2012 a posledná zmena dizajnu sa udiala v roku 2015. Druhou možnosťou je, že trnavský závod získa výrobu úplne nového modelu a jeho oficiálne predstavenie sa uskutoční na niektorom z tohtoročných autosalónov.

Pri nábehu nového modelu bude pre trnavskú automobilku predstavovať najväčší problém akútny nedostatok pracovnej sily. Produkcia nového Citroënu C3 si vyžiadala štvrtú víkendovú zmenu. V nej si má nájsť uplatnenie približne 800 ľudí ochotných pracovať na skrátený úväzok len počas víkendu. "Napriek prijímaniu nových ľudí stále bojujeme s nedostatkom zamestnancov. V Trnave preto pracujú aj ľudia z Rumunska a Bulharska.

Títo ľudia nemajú takú pracovnú disciplínu ako miestni zamestnanci a problémy vo výrobe vznikajú aj pre rečovú bariéru,“ priblížil Minarech. V okrese Trnava je aktuálna miera evidovanej nezamestnanosti na úrovni 3,51 percenta. Zo 67-tisíc ekonomický aktívnych obyvateľov je v okrese bez práce len okolo 2-tisíc ľudí. Pomoc v podobe preškolenia dvoch stoviek nezamestnaných prisľúbila automobilke súčasná vláda.

Problémy s nedostatkom ľudí hlásia aj ďalšie firmy pôsobiace v slovenskom automobilovom priemysle. Napríklad v bratislavskom závode Volkswagenu pomáha s výrobou vozidiel aj 550 zamestnancov Audi Hungaria z maďarského Györu. Podľa odhadov firiem na zabezpečenie plynulej výroby áut bude len v tomto roku potrebné doviezť 4-tisíc ľudí zo zahraničia. "Dlhodobo je však jediným kľúčom k zabezpečeniu konkurencieschop­nosti slovenského automobilového priemyslu zmena vo vzdelávaní a väčšia orientácia škôl na prax,“ povedal viceprezident Zväzu automobilového priemyslu SR Jaroslav Holeček. Rozbiehajúce sa duálne vzdelávanie s praktickou výučbou vo výrobných halách podnikov prinesie prvých niekoľko tisíc odborníkov až za dva roky. Dovtedy plánuje štát pomocou eurofondov platiť nezamestnaným získanie technického vzdelania priamo v domácich fabrikách.

V Trnave odbory s vedením fabriky rokujú aj o tohtoročnom zvyšovaní platov. "Vedenie podniku nám navrhlo priemerné zvýšenie platov o 6 percent. My však chceme prostredníctvom rokovaní dosiahnuť ešte o niečo vyšší rast platov,“ priblížil Minarech. Ten by bol spokojný, ak by konečná cifra skončila na úrovni požadovanej odbormi v žilinskej automobilke. "My aktuálne rokujeme o 10-percentnom zvyšovaní platov,“ priblížil šéf odborov v Kia Motors Slovakia Miroslav Chládek. Najrazantnejší až 16-percentný rast platov pre zamestnancov žiadajú odbory v bratislavskom závode Volkswagenu. Podľa údajov odborov boli priemerné platy v žilinskej aj trnavskej automobilke v roku 2015 na úrovni okolo 1 300 eur v hrubom. Najviac pred dvoma rokmi zarábali ľudia montujúci autá v Bratislave, keďže v miestnej automobilke sú priemerné mzdy 1 795 eur. Automobilky do údajov o priemerných mzdách nezapočítavajú nadpriemerné mzdy vedenia.

Odbory pri razantnom zvyšovaní platov argumentujú hlavne dobrými ekonomickými výsledkami troch domácich automobiliek. Tie v minulom roku spoločne vyrobili viac ako 1 040 000 nových automobilov. Zároveň v každom na Slovensku pôsobiacom automobilovom závode sa aktuálne pripravuje výroba nových automobilov. Už koncom roka 2017 začne s kompletnou výrobou Porsche Cayenne bratislavský závod Volkswagenu. Tiež sa špekuluje o tom, že nemecké vedenie automobilového koncernu odklepne bratislavskému závodu výrobu novej Audi Q8. Úprava výrobných liniek z dôvodu výroby nového vozidla v tomto roku prebehne aj v Kia Motors Slovakia. Nový automobil začne žilinská fabrika vyrábať už v priebehu roka 2018 a pravdepodobne pôjde o novú verziu Kie cee'd.