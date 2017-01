Nemeckí strojári sa neboja Trumpa ani brexitu

Sektor neočakáva ani negatívny dopad odchodu Británie z Európskej únie. V rozhovore pre sobotňajšie vydanie denníka Südwest Presse to povedal šéf strojárenského zväzu VDMA Carl Martin Wecker.

„Neočakávame, že strojárstvo sa dostane do zorného poľa prezidenta Donalda Trumpa a že by sa tomuto sektoru v dohľadnej dobe postavili v USA do cesty významnejšie obchodné bariéry. Jedným z dôvodov nášho očakávania je to, že náš tovar nemá takmer žiadnu americkú konkurenciu,“ dodal šéf VDMA. Členmi zväzu sú veľké strojárske firmy, ako Siemens, ale aj tisíce stredne veľkých spoločností.

Spojené štáty sú pre nemecké strojárstvo najväčším exportným trhom. Podľa nemeckého denníka sa USA na vývoze tohto sektora podieľajú 11 percentami, čo predstavuje tržby asi 18 miliárd eur ročne.

Wecker neočakáva ani žiadny dramatický vplyv brexitu. „Priemyselná základňa už v Británii nie je natoľko silná, aby tam bol pre nemecké stroje významnejší dopyt,“ povedal.

VDMA minulý mesiac predpovedala, že celkové tržby nemeckých strojárskych firiem sa tento rok zvýši o zhruba dve percentá na 224 miliárd eur. Oživí sa síce vývoz do Ruska alebo Indie, neistý je však vzhľadom na nejasný hospodársky vývoj výhľad exportu do Spojených štátov a Číny. Vývoz sa na celkových tržbách sektora podieľa zhruba štyrmi pätinami.