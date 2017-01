Chaos v cenách elektriny

Navyše na západe a východe sa platí stály poplatok podľa toho, či máte 1 fázu, alebo 3 fázy a na strednom Slovensku sa toto delenie zrušilo. Pri spotrebe v bežnom 3-izbovom byte je stály mesačný poplatok na západe necelých 6 eur, v strede necelých 5 eur a na západe pri 3-fázovom ističi až takmer 14 eur za mesiac!

Regulačný úrad tvrdí, že platby podľa ističov majú význam, keďže náklady na sústavu s vyšším istením rastú. Vláda tvrdí, že ľuďom treba dať viac času na prípadnú zmenu predimenzovaných ističov. Viac času však kabinet zaistil len pre ľudí na strednom Slovensku. Vláda podľa vyjadrenia jej predsedu Roberta Fica aktuálne čaká na prípadné reklamácie odberateľov na územiach obsluhovaných spoločnosťami Západoslovenská – distribučná (ZSD) a Východoslovenská distribučná (VSD). Zakročí až v prípade potreby.

Kto míňa málo, doplatí si

Nové ceny naďalej prinášajú výhody skôr pre tých, čo spotrebujú viac. Podľa nového cenníka na strednom Slovensku totiž zaplatia o 14 až 30 eur ročne viac ako minulý rok práve tí spotrebitelia, ktorí minú do 200 kilowatthodín (kWh) ročne. Majitelia chát v horských strediskách, ktorí ich nevyužívajú pre nedostatok času a natočia nulu, môžu miesto pôvodných 24,77 eura platiť po novom až 55 eur. Toto 122-percentné navýšenie bolo pôvodne navrhnuté pre 1-fázové OM, odberatelia v strede Slovenska mali pôvodne na 3-fázových ističoch platiť ešte viac, až od 136 do 156 eur ročne. To všetko pri spotrebe do 200 kWh ročne.

Na území obsluhovanom VSD na východe či na západe firmou ZSD takýto odberateľ stále platí v závislosti od počtu fáz. Odberateľ na západe platil pri nulovej spotrebe vlani zhruba 28 eur, po novom to bude pri OM na 1-fázovom ističi viac než 33 eur, pri troch fázach však až okolo 71 eur. Na východe zaplatí spotrebiteľ pripojený na jednu fázu stály poplatok vyše 64 eur, v prípade troch fáz až takmer 166 eur.

Naopak, ušetriť by mali odberatelia pri ročnej spotrebe okolo 2¤400 kWh. Na západe takíto odberatelia minulý rok zaplatili v závislosti od tarifnej triedy zhruba 393 eur v prípade D1, alebo 357 eur v prípade D2. Po novom budú títo spotrebitelia platiť okolo 335 eur na 1-fázovom ističi a takmer 373 eur na troch fázach. Pri jednej fáze tak zaplatia odberatelia menej o 21 eur, pri troch fázach viac o 16 eur ročne.

V strede Slovenska tieto sumy klesnú z vlaňajších 460 eur pri D1, respektíve 393 eur pri D2, na 302 eur pri 1-fázovom a na 382 eur pri 3-fázovom ističi. Priemerne tak domácnosti pri tejto spotrebe ušetria okolo 10 až 20 percent nákladov. Na východe spotrebitelia v D1 a D2 platili okolo 435, respektíve 400 eur, pri ročnej spotrebe 2 400 kWh. Po novom by mali podľa prepočtov denníka Pravda platiť 327 pri 1-fázovom a 428 eur pri 3-fázovom odbere. Opäť platí, že spotrebitelia s 1-fázovým ističom ušetria okolo 18 percent, pri 3-fázovom odbere, naopak, domácnosti si priplatia 28 eur oproti minulému roku.

Konať sa bude pri reklamáciách

Nové rozhodnutia, ktoré úrad podľa svojich slov vydal nie na pokyn, ale na podnet vlády a občanov SR, platia do konca roka. „V prípade SSE-D išlo o neakceptovateľné navýšenie zálohových faktúr. V prípade ZSD a VSD, čo sa týka situácie, tak sme spolu komunikovali. Čo sa týka ZSD, táto spoločnosť aktuálne neeviduje reklamácie, ak sa vyskytnú, budú sa riešiť v zmysle zákona. Na východe sa vyskytli ojedinelé reklamácie, riešia ich individuálne, pretože ich musia riešiť,“ vyjadril sa k situácii ohľadom energií Fico. Podľa neho Úrad vlády prešetruje motívy konania regulačného úradu v prípade schvaľovania neakceptovateľných cenových rozhodnutí, a ak sa preukáže porušenie zákona, vláda zakročí.

Ľudia však prejavujú sklamanie. Ako dôvod často uvádzajú skutočnosť, že aktuálne nastavené ceny prinášajú skôr výhody pre tých, čo nešetria. Po investíciách do drahších, ale úspornejších elektrospotrebičov od práčok až po LED žiarivky ich po rokoch vysokých platieb za spotrebu elektriny totiž čakajú navýšené stále mesačné poplatky za odberné miesto bez ohľadu na spotrebu. Svoju nevôľu tak dnes vyjadrujú najmä maloodberatelia z radov dôchodcov prípadne odberatelia vlastniaci 1-izbové byty či garsónky. Podľa premiéra sa majú v prípade pochybností obrátiť na Úrad vlády. „Ľudia majú v prípade akýchkoľvek problémov k dispozícii záchrannú brzdu, vládu SR, ktorá v prípade potreby zakročí okamžite a tvrdo,“ dodal predseda vlády.